Une 3e place pour Raphaël Lessard au Governor's Cup

Raphaël Lessard est monté sur la troisième marche du podium lors de la 53e édition du Governor’s Cup le 11 novembre, en Floride (États-Unis). Lessard s’élançait de la deuxième position, parmi 21 voitures en Super Late Model (SLM), pour cette épreuve de 200 tours au New Smyrna Speedway.

Raphaël Lessard, au volant de la Toyota Camry #81 FRL Express/MS-Sim Toyota de l’équipe d’Anthony Campi Racing (ACR81), s’est maintenu dans le top 3 pendant presque la moitié de la course, soit jusqu’au 97e tour.

Par la suite, le pilote du programme de développement Toyota (TRD) est descendu jusqu’en sixième position pour ensuite prendre la 3e place à 6 tours de la fin, suite à une bataille acharnée avec la voiture #20 d’Anthony Sergi.

« Je suis très content de l’expérience, c’était une nouvelle équipe, de nouveaux équipements et l’adaptation s’est très bien faite, affirme Raphaël Lessard. Nous avons eu une voiture très rapide toute la fin de semaine, mais il nous en manquait un peu vers la fin. J’ai réussi à trouver une ligne extérieure qui m’a donné l’occasion de me hisser en troisième place. Quelques tours de plus m’auraient sans doute permis d’atteindre les meneurs. Je suis tout de même très fier de mon résultat. »

Prochaine course

La prochaine et dernière course de la saison de Raphaël Lessard aura lieu le 2 décembre prochain au 5 Flags Speedway, à Pensacola, en Floride, pour la prestigieuse course du Snowball Derby. Il sera présent avec sa voiture Toyota Camry #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota de Kyle Busch Motorsports (KBM).