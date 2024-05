Québec lance le Mois du vélo avec un défi provincial

À partir de cette année, le mois de mai sera connu sous le nom de « Mois du vélo » au Québec, une initiative qui vient de recevoir l'approbation officielle de l'Assemblée nationale.

Cette reconnaissance est un pas important pour les amateurs de vélo à travers la province, après que de nombreuses municipalités et organisations aient déjà souligné l'importance de ce mois dédié au cyclisme au fil des années.

Le 23 avril dernier, une motion a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Nationale, officialisant ainsi mai comme le Mois du vélo. Vélo Québec, l'organisateur principal de cet événement, a lancé un appel aux citoyens et citoyennes du Québec pour qu'ils sortent leurs vélos et participent au Défi du Mois du vélo, qui se tiendra jusqu'au 31 mai.

Cette année, le Défi se déroulera sur la plateforme Geovelo, une application conçue pour rendre la planification de trajets à vélo à la fois intuitive et simple. Le Défi, qui s'adresse non seulement aux particuliers mais aussi aux organisations, aux étudiants et aux collectivités, a pour but de démontrer les avantages et le plaisir de se déplacer à vélo. L'objectif étant d'encourager la population à faire au moins 10 minutes de vélo au mois de mai.

En Chaudière-Appalaches, il est possible de profiter, par exemple, de 146 km de piste cyclable afin de découvrir ou redécouvrir la la vallée de la rivière Chaudière, tout en participant au défi.

Également, pour rendre le Défi plus attrayant, de nombreux prix sont en jeu. Parmi eux, six vélos, des cartes-cadeaux Décathlon, des cartes annuelles de la SÉPAQ, etc. Au total, les prix s'élèvent à plus de 6 000 $.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire au Défi du Mois du vélo, rendez-vous sur moisduveloqc.geovelo.app.