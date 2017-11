La soirée reconnaissance de la TRÉSCA rassemble 80 personnes à Lévis

Ce sont 80 personnes qui étaient rassemblées à la Chapelle du Patro de Lévis afin d'assister à une soirée reconnaissance au cours de laquelle ont été honorés différents acteurs de l’économie sociale de la Chaudière-Appalaches jeudi le 16 novembre dernier.

Organisé par la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA), l'événement visait à mettre en lumière la contribution et l’engagement des acteurs de l’économie sociale de la région.

Les personnes récipiendaires se sont démarquées dans leurs entreprises respectives soit pour leur leadership, leur dévouement, leur implication ou leur ancienneté.

« Afin de donner un caractère unique à la soirée, nous avons conçu une formule qui a mis réellement en lumière les récipiendaires en les faisant plonger dans leur propre rôle sous forme d’animations ludiques », a expliqué la directrice générale de la TRÉSCA et organisatrice de l’événement, Céline Bernier, à la suite de cette soirée.

Dans la catégorie « Administrateurs et bénévoles », ce sont Mélanie Frève du CPE La Salopette de Saint-Étienne-de-Lauzon et Guy Fréchet de la Maison natale de Louis-Fréchette de Lévis qui ont reçu les honneurs pour leur implication dans leurs conseils d’administration respectifs et pour les nombreux projets dans lesquels ils ont été impliqués au sein de leur organisation.

Dans la catégorie « Gestionnaires », Jean-Louis Jacques, directeur général du Comptoir familial de Thetford Mines et Marie Lacasse, directrice générale de la coopérative La Mauve de Saint-Vallier, ont tous deux été honorés pour leur gestion exemplaire et leur dévouement des dernières années.



Dans la catégorie « Employés », Alain Fortin, de la Société VIA de Lévis, a reçu une mention pour son implication et sa contribution à la mission de l’entreprise au cours des 40 dernières années. Karine Bélanger, du CPE l’Envol de Lotbinière à Sainte-Croix, a quant à elle été félicitée pour sa fiabilité et sa rigueur au travail.

Notons que l’animation, assumée par le comédien et chanteur Frédérick de Grandpré, a grandement contribué à l’ambiance festive de la soirée.

Rappelons que cette soirée reconnaissance marquait la fin de la 9e édition des Semaines de l’économie sociale en Chaudière-Appalaches. Pour l'occasion, les deux dernières semaines ont été ponctuées d'activités de réseautage auxquelles ont pris part un total de 800 personnes.