Projet de réfection du chalet de ski du Mont-Orignal : Québec octroie 66 750 $

Le gouvernement du Québec a accordé aujourd'hui, mercredi le 18 avril, une aide financière totale de 110 992 $ pour la réalisation de deux projets de réfection de bâtiments récréatifs dans la région de la Chaudière-Appalaches, soit celui du chalet de ski du Mont-Orignal, à Lac-Etchemin, ainsi que celui de la salle des bâtisseurs du centre communautaire de Saint-Lazare-de-Bellechasse.

Le projet de réfection du chalet de ski du Mont-Orignal, auquel le gouvernement du Québec accordera une aide financière de 66 750 $, permettra d'améliorer l'intérieur du bâtiment et d'offrir une expérience client bonifiée. Le coût total du projet est évalué à plus de 133 000 $.



Pour sa part, le projet de rénovation de la salle des bâtisseurs du centre communautaire de Saint-Lazare-de-Bellechasse se voit accorder un soutien gouvernemental de 44 172 $. Les travaux consisteront notamment à agrandir les espaces de service, ainsi qu'à améliorer la sonorisation et la climatisation de la salle. Le coût total du projet est évalué à 130 000 $.

« Grâce à leurs initiatives, le Mont-Orignal, coopérative de solidarité, et Les Loisirs de Saint-Lazare-de-Bellechasse, offriront une meilleure expérience à leur clientèle des MRC des Etchemins et de Bellechasse, mais également de partout au Québec », mentionne la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

Cette somme provient du Fonds conjoncturel de développement, administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, qui vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique.

Notons qu'en 2017-2018, ce programme a permis d'investir près de 3,9 M$ dans différents projets sur le territoire québécois.