L'émission Vite pas Vite a posé ses caméras dans l'école Louis-Albert-Vachon

Le 25 octobre 2017, c’est à l’école Louis-Albert-Vachon de Saint-Frédéric que l’équipe de l’émission jeunesse Vite pas Vite s’est arrêtée pour filmer des expériences avec les jeunes du troisième cycle du primaire.

À lire également :

Avec VITE PAS VITE, Fred et Jean-Sébastien, deux guides-vulgarisateurs et bouffons-patenteux, sillonnent le Québec en s’invitant dans diverses écoles primaires. Avec la complicité de Bob, un mannequin intrépide et d’une caméra haute vitesse, ils invitent les jeunes à participer à des expériences insolites où le temps perd ses repères.

À chaque épisode, le laboratoire Vite pas vite installe sa caméra haute vitesse dans une salle de classe pour capter des actions et des mouvements qui ne durent qu’une fraction de seconde.

C’est en visionnant au ralenti les milliers d’images enregistrées qu’on peut ensuite admirer en détail ce qui se passe réellement, qu’il s’agisse d’une balloune d’eau qui éclate au-dessus de la tête de JS, ou d’un coussin gonflable qui se déploie contre Bob, le mannequin intrépide de l’équipe Vite pas vite.

Plusieurs élèves ont pu expérimenter les joies du ralenti. La journée de tournage dans notre région a permis d’enregistrer deux épisodes : le premier, « Tourbillon d’eau et karatéka », tournée grâce à l’aide de Anthony Dodier, Bobby Gagné, Nathan Groleau, Kristel Lessard et Eulalie Vachon, sera diffusée le samedi 21 avril 2018 à 10 h à ICI Radio-Canada Télé.

De son côté, l’épisode « Citron pressé et ressort échappé », tourné avec l’assistance de Mathis Lachance, Léa-Kim Paré, Anna-Rose Plamondon, Brandon Talmadge et Samuel Vachon, sera diffusée le samedi 28 avril 2018 à 10 h sur ICI Radio-Canada Télé.