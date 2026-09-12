Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 12 septembre
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Triathlon du Lac-Poulin
Organisé par la Fondation Santé Beauce-Etchemin
Où: Lac Poulin— Saint-Benoît-Labre
Quand: dès 8 h
Festival de la Grosse Orangé
Une 9e édition encore plus festive, familiale et gourmande.
Où: Centre municipal des loisirs — Saint-Zacharie
Quand: dès 8 h
Journée prévention santé
Au profit de la jeunesse de Beauce-Sartigan
Où: Clinique podiatrique (10 405, boulevard Lacroix) —Saint-Georges
Quand: de 9 h à 16 h 30
Portes ouvertes à la caserne de Sainte-Marie
Venez voir les installations flambant neuves!
Où: 922, route Saint-Martin — Beauceville
Quand: de 10 h à 15 h
Passage d'Odette Bisson et Daniel Gingras à la Librairie Sélect
Auteurs du livre L'Arbre pilier du vivant.
Où: 121 40, 1re avenue —Saint-Georges
Quand: de midi à 14 h
Bacon Bowl 300
8e présentation de cette course.
Où: Autodrome Chaudière— Vallée-Jonction
Quand: dès 15 h
Dimanche 13 septembre
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Portes ouvertes sur les fermes
22e édition de l'événement.
Où: Ferme Milpa (1000 route Fraser) — Beauceville
Quand: dès 9 h
Portes ouvertes sur les fermes
22e édition de l'événement.
Où: Ferme Éric Lessard inc (723, 7e rang S) — East-Broughton
Quand: dès 9 h
Heure du conte et vernissage
Une heure du conte, suivie du vernissage de l’exposition de Véronique Bégin-Lamontagne.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: de 10 h à 11 h 30
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Portes ouvertes à la caserne de Beauceville
Service de sécurité incendie.
Où: 648, boulevard Renault — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Portes ouvertes à la caserne de Sainte-Marie
Venez voir les installations flambant neuves!
Où: 922, route Saint-Martin — Beauceville
Quand: de 10 h à 15 h
Les dimanches musicaux
Des chansons françaises et anglaises avec Daniel Morin.
Où: Église St-Paul de Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: à 11 h
Match des Condors football
Ils reçoivent les Nordiques du Collège Lionel-Groulx.
Où: Terrain du campus de Saint-Georges — Cégep Beauce-Appalaches
Quand: dès 13 h
Match d'ouverture des Condors hockey
Ils reçoivent le Titan de Princeville.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 14 h
Cette semaine
Au volant de ma santé avec la SAAQ
Inscription au 418-485-6738, poste 204.
Où: Centre multifonctionnel Desjardins — Saint-Honoré-de-Shenley
Quand: dès 9 h
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