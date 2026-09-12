À Saint-Zacharie, une citrouille de 1132 livres couronnée au Festival de la Grosse Orangé

L'automne semble déjà s'installer à Saint-Zacharie, où se tenait cette fin de semaine, la 9e édition du Festival de la Grosse Orangé. Au programme de cette fin de semaine haute en couleur au Centre municipal des loisirs, tournoi de balle molle, bingo FADOQ, marché local, mini-ferme, jeux gonflables, décoration de citrouilles et tournoi de pickleball, avant de se conclure en musique avec un spectacle du Duo Illusion.

Mais le clou de la journée de ce samedi restait sans contredit le concours de citrouilles géantes, qui a attiré plus de 30 participants dans les catégories petite et grosse orangée.

Lors de la pesée, débutée en après-midi, les concurrents ont présenté des spécimens de la variété Atlantic Giant, reconnue pour sa capacité à grossir de façon spectaculaire. Si plusieurs citrouilles tournaient autour de 200 à 300 livres, certaines ont largement dépassé la moyenne, à commencer par la grande gagnante: un impressionnant potiron de 1132 livres cultivé par Mario Morin de Saint-Georges.

Cultivateur de citrouilles géantes depuis 19 ans, Mario Morin explique son succès de cette année par un entretien très rigoureux. « On s'en est occupé pas mal cette année, ça a donné des bons résultats. Le secret, c'est qu'il faut beaucoup arroser, beaucoup d'engrais. C'est de s'en occuper beaucoup, du taillage, puis vraiment analyser le sol pour que ça soit bien équilibré », explique-t-il.

Sa citrouille championne a débuté sa vie comme une graine mise à germer le 10 avril, avant d'être transplantée en serre dix jours plus tard puis pollinisée le 22 juin, moment où sa croissance s'est réellement amorcée. Le soleil et la chaleur restent les meilleurs alliés de ce genre de culture, précise-t-il, la croissance ralentissant dès que le mercure descend sous les 14 ou 15 degrés. Malgré cette victoire, Mario Morin reste modeste, sa plus grosse citrouille à vie a atteint 1348 livres, et une autre encore plus imposante pousse actuellement chez lui.

Le podium du concours de la grosse orangée a été complété par Patricia Larivière, avec une citrouille de 382 livres, et Claudia Bisson, avec 334 livres.

En plus du concours, plusieurs organismes et producteurs locaux étaient sur place pour présenter leurs produits et services, contribuant à l'ambiance conviviale et familiale qui fait la marque de ce rendez-vous beauceron.