11 et 13 septembre
Une fin de semaine de découvertes à Beauceville
La Ville de Beauceville invite la population à profiter d’une fin de semaine riche en découvertes les 11 et 13 septembre, dans le cadre de sa programmation municipale.
Ainsi, le pianiste-compositeur Roman Zavada s’installe au cœur de la forêt pour présenter Piano-forêt, une expérience musicale unique et immersive. L’artiste a créé et enregistré son album Forêt pour deux pianos directement en forêt.
Le public est invité à vivre un moment hors du commun, dans la quiétude des arbres, au parc des Rapide-du-Diable, alors que les mélodies de piano se mêleront à la beauté et au calme du lieu. Une projection d’un film en noir et blanc accompagnée de mélodies au piano sera également présentée. Apportez vos chaises. Une navette sera disponible à partir du stationnement de l’aréna EJM/René-Bernard afin de faciliter l’accès au site. Activité gratuite qui débute à 19 h.
Portes ouvertes à la caserne
Le dimanche 13 septembre, le Service de sécurité incendie de Beauceville ouvre ses portes à la population. Petits et grands pourront découvrir le travail des pompiers et des premiers répondants. Démonstration de désincarcération, activités de prévention, parcours pour les jeunes, présentation des premiers répondants, présentation des véhicules et des équipements, présence de la mascotte sont prévus. 648, boulevard Renault | 10 h à 13 h.
Heure du conte et vernissage
Dimanche aussi, les familles sont invitées à se joindre à nous pour une heure du conte, suivie du vernissage de l’exposition de Véronique Bégin-Lamontagne. Une belle occasion de découvrir la bibliothèque tout en mettant la culture locale à l’honneur. Bibliothèque Madeleine-Doyon | 10 h à 11 h 30.
Le même jour, le Marché public Beauce-Centre tient kiosque au Parc Mathieu de 10 h à 13 h.
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