Spectacle-bénéfice au profit d'Opération Enfant Soleil à Ste-Justine

Un spectacle bénéfice au profit d’Opération Enfant Soleil sera présenté lors du samedi 5 mai prochain, à l'école des Appalaches de Sainte-Justine. L'événement, organisé par le jeune groupe de musique Twice, débutera dès 19 h 30. En plus de présenter ce spectacle, la formation des Etchemins en profitera pour faire le lancement de son tout premier album, qui compte cinq compositions.

À lire également :

L'intention des sept membres de la formation de réaliser un album dans le but d’obtenir des fonds pour Opération Enfant Soleil a vu le jour grâce au cours de projet intégrateur qu'elles ont suivi à leur polyvalente.



Ce jeune groupe est formé de sept filles de cinquième secondaire qui ont à cœur de faire vibrer leur école ainsi que leur communauté, avec leurs mélodies et leur talent.

Ce dernier composé de Claudie Lapointe, d'Océane Lecours et d'Audrey Fortin de Lac-Etchemin, de Kassy Fournier, d'Alyssa Rancourt et de Rosalie Leblond, de Saint-Cyprien, ainsi que d'Alexe Côté, de Saint-Luc-de-Bellechasse.



Les billets seront notamment en vente à l’entrée de l’auditorium de l'école des Appalaches, le soir du spectacle, à partir de 18 h 30. Il sera également possible de se procurer le CD du groupe Twice sur place.

Notons que les profits générés au cours de cette soirée seront versés à l'organisme à but non lucratif Opération Enfant Soleil, qui amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de projets pour tous les enfants du Québec.