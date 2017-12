La boutique PUR, un espace consacré au bien-être et aux bienfaits des produits naturels

Voir la galerie de photos

Officiellement ouverte depuis cet automne à Saint-Georges, l'entreprise PUR, consacrée au bien-être, est l'endroit idéal pour les personnes intéressées par la recherche de solutions naturelles pour mieux vivre au quotidien. Elles pourront y découvrir les bienfaits des huiles essentielles à travers des ateliers, des conférences et toute une gamme de produits de santé écologiques et québécois.

En entrant dans la boutique PUR, située sur le boulevard Lacroix, à Saint-Georges, on plonge immédiatement dans une atmosphère de relaxation très envoûtante et sensorielle, constituée de couleurs épurées, de musiques calmes et de parfums d'huiles essentielles. Le visiteur découvre alors les grandes ouvertures, la clarté des pièces puis la passion sincère et communicative de la fondatrice des lieux, Kathrine Mathieu, intéressée dès son plus jeune âge par le bien-être au quotidien.

Des produits naturels à découvrir dans une ambiance ouverte et relaxante

Cette boutique de produits de santé naturels, aux vertus parfois insoupçonnées, elle en rêvait depuis l'enfance. Depuis son ouverture officielle durant l'automne, à Saint-Georges, la jeune mère de famille a pu constater à quel point son entreprise venait répondre à une attente de la population.

« Cette aventure m'apporte énormément de bonheur. Rencontrer des gens et les inspirer pour leur bien-être au quotidien me rend vraiment heureuse », a déclaré Kathrine Mathieu.

Un espace dédié au bien-être avec des ateliers d'initiation ouverts à tous

Cette dernière a expliqué à quel point elle était disponible, en cas de questions, pour venir démystifier le monde des huiles essentielles thérapeutiques et apporter un éclairage sur la qualité et l'efficacité des produits de santé naturels proposés dans sa boutique. Sur place, une grande salle lui permet aussi d'offrir régulièrement des conférences et des ateliers de découverte donnant la possibilité aux plus curieux de s'immiscer dans ce monde-là.

De nombreuses idées de cadeaux à découvrir sur sa boutique en ligne

Pour plus d'informations et suivre au quotidien les nouveautés introduites dans la boutique PUR, il est possible de consulter la page Facebook de l'entreprise et de se rendre sur son site internet, où la boutique en ligne offrira aussi un meilleur aperçu de toutes les richesses cachées dont PUR recèle. L'occasion idéale de venir magasiner à l'approche des Fêtes pour dénicher des produits naturels et québécois sortant de l'ordinaire.

Informations pratiques