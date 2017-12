Un resto-bar Jack Saloon ouvrira ses portes sur la 1re Avenue à St-Georges

La venue d'un nouvel établissement de restauration donnera un second souffle à la 1re Avenue de Saint-Georges après Noël. Un resto-bar Jack Saloon ouvrira ses portes mercredi le 27 décembre prochain, et sera situé à côté de la banque CIBC. L'ouverture officielle aura lieu dès 16 h demain après-midi.

Le resto-bar sera, pour ses premières semaines d'opération, ouvert en formule « rodage » de 16 h à 3 h à tous les jours, à l'exception du lundi 1er janvier prochain. Le Jack Saloon aura de nouvelles heures d'ouverture éventuellement, et sera en opération de 11 h à 3 h afin d'offrir des dîners et des soupers à ses clients.

Un menu festif sud-américain d'inspiration tex-mex, dont les spécialités sont les grillades, y sera servi dans un décor rustique chic. Les viandes y seront apprêtées dans un fumoir maison, dans un four à convection de charbon de bois ou sur un grill à feu vif sur des bûches d'érable et de merisier, ce qui fera en sorte que les viandes garderont un goût naturel de bois.

La cuisine faite maison de A à Z sera accompagnée d'un menu de boissons dans lequel les cocktails conventionnels seront revisités au goût du jour.

Aucune réservation ne sera prise pour les premières semaines suivant l'ouverture. La formule « premier arrivé, premier servi » sera donc mise de l'avant. Il y aura également des promotions, que l'équipe du Jack Saloon se chargera de faire découvrir aux Beaucerons en temps et lieux, à chaque jour, tant sur la nourriture que sur la boisson.

Des soirées festives qui plairont aux Beaucerons

Tous les vendredis et samedis, le Jack Saloon accueillera des chansonniers sur sa scène, de 19 h à 22 h. Les clients pourront donc apprécier des spectacles à toutes les fins de semaine sur l'heure du souper.

Vers 22 h 30 ces soirs-là, un DJ prendra d'assaut les planches afin de faire danser les plus festifs. Pour ce faire, les tables d'une section du resto-bar seront retirées en fin de soirée afin de laisser place à une piste de danse.

Une cinquième franchise pour le Jack Saloon, une première pour la Beauce

Le Jack Saloon de Saint-Georges est la cinquième franchise de ce nom à voir le jour dans la province depuis 2011, les quatre autres restaurants étant du côté de Québec (sur la Grande Allée et à la Pyramide de Sainte-Foy), Trois-Rivières et Brossard (au quartier Dix-30). Un sixième établissement de cette chaîne entrera aussi en fonction à Laval prochainement.

Les quatre copropriétaires, Tim Poulin Paquet, David Gilbert, Jean Paquet et Shirley Poulin, ainsi que le chef cuisinier de cet établissement, Emmanuel Gouin, tous originaires de Saint-Georges, sont impatients de recevoir leur premiers clients demain soir.

Fêter l'arrivée de 2018 au Jack Saloon

Précisons que le Jack Saloon accueillera, à l'occasion de la veille du jour de l'An, le groupe de musique Les Trinkeux de Saint-Georges qui saura faire de cette soirée spéciale une réussite avec ses reprises de chansons de style folk, rock, francophone et punk rock, des années 60 à aujourd'hui en passant par la vague grunge des années 90.

Formé en février 2015, le groupe est composé de quatre musiciens, soit Jean-François Fortin à la batterie et au cajón, Jonathan Mathieu à la guitare et à la voix, Maxime Lachance à la guitare et à la voix ainsi que Benoît Mercier à la basse.

Les personnes intéressées à prendre part à cette soirée de festivité pour célébrer l'arrivée de l'année 2018 sont invitées à se présenter au resto-bar dès 16 h dimanche le 31 décembre.

Pour joindre le Jack Saloon de Saint-Georges