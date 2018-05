Un montant de 20 000 $ pour soutenir le développement économique régional en Chaudière-Appalaches

Le gouvernement du Québec a accordé, mardi le 15 mai dernier, une contribution financière globale de 20 282 $ à l'entreprise Nutech, de Disraeli, pour la soutenir dans sa conquête des marchés extérieurs et dans son virage vers l'industrie 4.0. Ces deux projets représentent des investissements totaux de 50 706 $.

L'entreprise, spécialisée dans l'usinage de pièces de précision à moyen et à grand volume, qui sont destinées à divers secteurs, souhaite acquérir de nouveaux équipements d'usinage afin d'augmenter ses ventes sur le marché américain.

Les projets qui seront menés par Nutech comportent notamment l'implantation de pratiques d'affaires performantes afin d'accroître son niveau de productivité. L'entreprise retiendra les services de firmes spécialisées pour optimiser ses processus de fabrication et implanter un logiciel d'échange de données informatisées.

Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) a versé un montant de 8 122 $, par l'entremise du programme PME en action, pour ce projet évalué à 20 306 $.



L'entreprise de Disraeli aura également recours à une firme externe pour la refonte de son site Web, la conception d'outils promotionnels et la réalisation de missions de prospection dans le but d'occuper une plus grande part de marché aux États-Unis.

Le MESI a consenti à cet effet une somme de 12 160 $, par l'entremise du programme Exportation, pour ce projet évalué à 30 400 $.

« Le passage à l'industrie 4.0 constitue une véritable occasion de développement pour le secteur manufacturier, parce qu'il engendre des changements importants et structurants au chapitre de la gestion, de la production et des processus. En mettant en place une stratégie de croissance, Nutech assurera sa compétitivité et sa pérennité », de souligner le député de Mégantic, Ghislain Bolduc.

Précisons que Nutech a été sélectionnée dans le cadre de la stratégie Performe et a bénéficié de l'accompagnement-conseil stratégique MC, un service offert par le MESI. Elle réalise 35 % de son chiffre d'affaires au Québec et 65 % aux États-Unis.

« Les marchés extérieurs sont essentiels au développement et à la réussite des entreprises québécoises. Ils offrent des occasions d'affaires pour accroître, spécialiser ou diversifier la production, réaliser des économies d'échelle, prolonger le cycle de vie des produits et augmenter la rentabilité », d'expliquer la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade.

Notons que le programme PME en action appuie la réalisation d'études préalables à la concrétisation de projets d'investissement au Québec, par des entreprises du Québec ou d'ailleurs, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Il vise également à accroître le niveau de productivité des entreprises québécoises afin de rehausser leur compétitivité et d'accélérer leur croissance.

Le programme Exportation, quant à lui, s'adresse aux entreprises québécoises qui souhaitent être mieux préparées à exporter ou renforcer leur capacité à exporter, et qui veulent consolider et diversifier leurs marchés hors Québec.