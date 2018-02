La FQM veut faire des régions des moteurs de développement économique

Mardi (6 février), la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a présenté 21 recommandations au ministre des Finances, Carlos Leitão, dans le cadre des consultations prébudgétaires.

« Il faut investir dans nos régions et dans nos municipalités si nous voulons assurer l’occupation et la vitalité de l’ensemble des territoires du Québec. Et pour ce faire, il faut que les MRC deviennent des partenaires de premier plan lorsqu’il est question de développement économique et de développement durable », a commenté le président de la FQM, Jacques Demers.

La FQM demande au gouvernement de donner au travers des mesures structurantes, les moyens pour soutenir l’innovation et appuyer efficacement l’entrepreneuriat régional.

« C’est bien que le gouvernement soutienne des pôles régionaux d’innovation, mais il faut impliquer les MRC et les centres locaux de développement (CLD) si l’on veut que cette innovation se propage sur l’ensemble du territoire. C’est la même chose pour l’entrepreneuriat régional. C’est, entre autres, pourquoi nous demandons que le programme du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) devienne un véritable fonds pour que les régions puissent bénéficier de la flexibilité nécessaire pour développer leur plein potentiel. »