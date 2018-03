Le Québec appuie la croissance de trois entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches

Le gouvernement du Québec a attribué des aides financières totalisant 103 978 $ à trois entreprises de la région de la Chaudière‑Appalaches, afin de soutenir la réalisation de leurs projets visant à implanter des pratiques d'affaires performantes pour accroître leur niveau de productivité.

Estimés à environ 631 000 $, ces projets bénéficient d’aides financières provenant du programme PME en action, administré par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.

Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, et la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, ont annoncé, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette.

« À l’ère de l’industrie 4.0, les entreprises québécoises doivent plus que jamais moderniser leurs façons de faire afin de demeurer concurrentielles. Notre gouvernement est présent pour soutenir celles qui sont prêtes à relever le défi de la compétitivité. Ainsi, en travaillant en équipe, nous pourrons propulser l’économie du Québec vers les plus hauts sommets. » a notifié Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional.