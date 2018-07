Une entreprise beauceronne à l'émission Dans l'oeil du dragon

Les deux cofondateurs de l'entreprise KaseMe, Gabriel Bolduc et William Giroux, sont allés à l'émission très populaire Dans l'oeil du dragon. Leur passage sera diffusé ce soir, le mercredi 6 juin, à 20 h, sur ICI Radio-Canada Télé. L'entreprise en a fait l'annonce sur sa page Facebook le 30 mai dernier.

Créée en 2016, cette entreprise, dont le siège social est à Saint-Georges, emploie neuf personnes.

À ce jour, KaseMe a vendu plus de 25 000 étuis de cellulaire. Ceux-ci se retrouvent dans une soixantaine de points de vente à travers le Québec et le Canada. Par exemple, il est possible de s'en procurer chez Bestseller, Jack & Jones, Vero Moda et Simons.

L'un des objectifs de l'entreprise est de faire son entrée dans 150 boutiques au total d'ici la fin de l'année 2018.

Déjà, KaseMe compte près de 30 000 « j'aime » sur Facebook et plus de 47 000 abonnés sur Instagram.

Jouer sur trois tableaux

KaseMe vend ses produits sur son site Web directement et dans une soixantaine de commerces de détail. Mais l'entreprise fait aussi du corporatif, c'est-à-dire qu'elle conçoit des étuis spécialement pour d'autres entreprises avec le logo officiel de celles-ci. Plusieurs ont déjà choisi cette option, dont Desjardins, Agropur et le Groupe Germain Hôtels.

Précisons que tous les graphismes sont faits par leur propre graphiste, Alexandra Savard.

***

Lors du 30e Gala de l'entreprise beauceronne, KaseMe a remporté un Jarret Nouvelle entreprise (catégorie Prix Prestige).

