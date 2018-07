Le Défi des maires : les maires de la Beauce soudés pour la cause

Voir la galerie de photos

C'est dans le cadre de la première édition du Défi des maires que se sont rassemblés, mardi, au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), les représentants de différentes municipalités beauceronne. Au terme de ce défi, celui ou celle ayant effectué la plus belle soudure se voyait rafler le titre de vainqueur et remettre un trophée.

Le défi avait pour but de promouvoir et de faire connaître la formation Duale, formation de type professionnel en soudage-montage qui cherche de nouveaux candidats pour sa quatrième cohorte prévue en août 2018. Dispensée au CIMIC, cette dernière est offerte en alternance travail-études, modèle reposant principalement sur la coopération entre le système scolaire et les entreprises. De ce fait, l'étudiant passe environ 50 % de sa formation en milieu de travail. Dans ce cas-ci, la formation Duale se dispense à raison de 900 heures de cours en classe et 900 heures de formation rémunérées au sein d'entreprises de la région.

Au total, ce sont donc 11 maires et conseillers représentant les 10 municipalités beauceronnes comptant une entreprise partenaire au programme qui se sont prêtés au jeu. Ultimement, la formation vise à pallier au manque de soudeur touchant la région.

Au terme du défi, c'est monsieur Goderic Purcell, conseillé pour la municipalité de Saint-Ludger, qui a effectué la plus belle soudure. En effet, il a remporté le trophée du meilleur soudeur.