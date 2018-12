Le CFP Pozer s'associe à Meubles et Nous

Le centre de formation professionnelle Pozer et l’entreprise Meubles et Nous s’associaient pour une première fois dans un partenariat au profit des élèves en ventes.

Désireux d’offrir une formation qui soit de qualité, mais aussi pratique et en lien étroit avec le monde du travail, le centre Pozer s’est associé à l’entreprise Meubles et Nous, pour la formation de 16 élèves des programmes de Vente-conseil et de Représentation.

Ceux-ci se sont rendus à l’entreprise en question pour y développer des techniques de vente, avec l’aide des conseillers aux ventes qui y travaillent. Ils ont aussi pu entendre M. Michel Tardif, président de Meubles et Nous, qui leur a expliqué l’importance d’une relation humaine avec ses clients. En plus de bien servir leurs clients, les conseillers aux ventes doivent en effet créer un lien avec eux afin de leur offrir une expérience humaine unique.

Ce premier projet avec cette entreprise a été initié par Jessica Roy, conseillère aux ventes chez Meubles et Nous et ancienne élève au programme de Vente-conseil du CFP Pozer. Le tout a été réalisé en collaboration avec l’enseignante responsable du programme, Mélanie Labrecque.

Une première expérience réussie et qui se répétera sans aucun doute, au profit de la future main-d’œuvre et des employeurs d’ici.