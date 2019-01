4e Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches

Innovant et inspirant, le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches demeure, après 4 ans d’existence, un incontournable pour rénover, aménager et se loger. Cette année, le Salon aura lieu du 18 au 20 janvier 2019 au Centre des congrès et d’expositions de Lévis.

Avec à son animation Stéphanie Lévesque, chroniqueuse spécialisée en rénovation dans divers médias, l’événement regroupe plus d’une centaine de professionnels en rénovation, construction, aménagements, de services financiers et autres.

Présentée par l’Association de la construction du Québec - Région Québec, en collaboration avec Développement économique Lévis, ce salon présente un événement 100 % habitation. Il est réservé prioritairement aux entreprises ayant une adresse d’affaires dans Chaudière-Appalaches au grand plaisir des résidents des localités environnantes qui y retrouvent une offre de proximité.

Un événement à dimension humaine et conviviale

La grande force de ce salon est le partage de connaissances et du savoir-faire en initiant des projets d’amélioration des milieux de vie ou de réaliser des rêves d’habitation, où le contact humain demeure un élément non négligeable. Peu importe la nature de leurs projets, les visiteurs pourront compter sur la grande disponibilité des exposants.

Stéphanie Lévesque proposera, quant à elle, une animation qui sera près des gens. Entrepreneure générale, ébéniste passionnée de la rénovation et chroniqueuse spécialisée en rénovation, celle-ci promet une animation riche en découvertes.

Elle souhaite faire profiter les gens de cette belle occasion pour les mettre au courant des nouveautés sur le marché dans un contexte favorable. Elle échangera avec les exposants qui proposent des produits et des services innovants, et qui sont là pour partager leurs idées et aiguiller les visiteurs sur ce qui se fait de mieux chez eux.

Une œuvre de Renée-Rose Pelletier-Martineau, artiste peintre de Lévis, a été également réalisée pour l’événement et y sera dévoilée.

Partenariat renouvelé avec l’ACQ - Région de Québec

De retour en force, le Salon est fier de poursuivre son partenariat avec l’Association de la construction du Québec – Région de Québec, une association dont le leadership est reconnu par l’industrie de la construction. Après quatre ans d’existence et de liens solides avec l’ACQ, les promoteurs du Salon misent à nouveau sur la qualité des rencontres en face à face, avec des professionnels du secteur de la construction à un moment de l’année qui est propice à la préparation, à la réalisation et à la concrétisation de projets impliquant les divers métiers et professions du domaine de la construction.

Retour du passeport et concours

À la sortie, un bracelet sera offert aux visiteurs pour leur permettre de revenir aussi souvent qu’ils le veulent au salon durant le week-end afin de vérifier, compléter ou valider les informations reçues, et ce, gratuitement, sans avoir à payer à nouveau pour passer les portes du Salon.

En collaboration avec Mercedes-Benz St-Nicolas, les visiteurs auront l’occasion de participer au tirage d’un séjour V.I.P. à l’hôtel Tadoussac.

Le coût sera de 10 $ par personne, l’événement sera gratuit pour les enfants de 11 et moins (accompagnés de leurs parents). Le stationnement extérieur est également gratuit.

Pour toute information, consultez le site Internet http://www.sh-ca.ca.