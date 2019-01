Aperçu du Burger King qui ouvrira ses portes le 14 janvier

Plusieurs attendent l’ouverture du Burger King le 14 janvier avec impatience. EnBeauce.com a eu la chance de visiter les nouveaux locaux en compagnie des propriétaires Johanne et Yves Caron. Ils ont misé sur un décor épuré, à aires ouvertes et au goût du jour.

Les anciens habitués et les nouveaux clients pourront savourer un whopper dans la nouvelle salle à manger de 110 places. Bien que le choix d’avoir réduit le nombre de chaises peut paraître curieux, la propriétaire Johanne Caron affirme que cela va offrir un plus grand confort à tous. Les tables distanciées les unes des autres, les plafonds hauts, les couleurs claires et les grandes fenêtres sont tant d’éléments qui créent un décor spacieux. Un coin lounge avec des fauteuils a aussi été aménagé. Par son design, la nouvelle succursale de Saint-Georges se distingue des autres Burger King de la région de Québec.

De nouveaux employés et aussi des anciens

Les employés aussi bénéficieront de ce départ à neuf grâce à des espaces de travail plus aérés et de nouveaux équipements qui faciliteront la production. Mme Caron se dit d’ailleurs agréablement surprise de la facilité qu’elle a eue à trouver des employés. Les horaires plus accommodants ont sûrement joué pour quelque chose, affirme Mme Caron. Le restaurant fermera désormais plus tôt, soit à 21 h du samedi au mercredi et à 23 h les jeudis et les vendredis.

L’équipe sera composée d’une vingtaine de travailleurs à temps plein et de cinq à temps partiel. S’il y a de nouveaux visages dans l’équipe, des anciens sont aussi revenus, dont Brigitte Boulet qui travaille pour la succursale de Saint-Georges depuis l’ouverture en 1994. « J’ai dû me trouver un autre emploi lorsque l’établissement a fermé l’an passé, mais je voulais revenir ici. Les conditions sont meilleures. », explique-t-elle. Le 25 juillet 2017, le Burger King avait fermé ses portes après avoir été la cible d’un acte criminel générant un incendie.

Une clientèle habituée

Même si le Burger King de Saint-Georges a dû cesser ses opérations pendant plus d’un an et demi, Mme Caron croit que les clients habitués reviendront. « Lorsqu’on administre un restaurant faisant partie d’une chaîne en région, la clientèle est majoritairement composée d’habitués. », dit-elle. Le nouveau décor devrait créer l’engouement nécessaire pour que cette clientèle revienne et possiblement, en créer une nouvelle.

Le Burger King sera opérationnel le 14 janvier, dès 6 h.