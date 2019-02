Pomerleau inaugure ses nouveaux bureaux

Pomerleau est une entreprise utilisant des technologies à la fine pointe qui gère des projets d’envergure aux quatre coins du pays. En mai dernier, on a choisi de revamper le siège social de Saint-Georges, afin que les aires de travail correspondent aux valeurs de la société. Enbeauce.com était sur place pour leur ouverture officielle.

De grandes fenêtres, du blanc, des aires ouvertes : c’est le décor que Pomerleau a choisi pour son équipe de Saint-Georges. Le design des bureaux est bien loin d’être superficiel. Pour les dirigeants de l’entreprise, ces rénovations contribueront à la rétention du personnel.

« L’investissement que l’on fait ici, c’est pour attirer, les meilleurs, les garder et les développer. » , explique Jean-Philippe Towner, vice-président de Pomerleau Inc.

Les bureaux de Saint-Georges sont ceux avec le plus bas taux de chômage au pays. Pomerleau, comme bien des entreprises, est aussi touchée par la pénurie de main-d’oeuvre sévissant dans la région. Le bien-être des employés est primordial pour la société qui souhaite offrir un environnement stimulant.

Un gym à la disposition du personnel a d’ailleurs été installé au rez-de-chaussée. Chaque année, l’équipe de Pomerleau participe à un événement sportif de taille. Une garderie est aussi annexée aux bureaux depuis quelques années.

Favoriser les échanges

Bien que les espaces ouverts aient la cote depuis plusieurs années dans le milieu du design, il ne faut pas oublier qu’ils contribuent à une meilleure communication entre les membres du personnel.

« Ça favorise la coopération entre les équipes. Stratégiquement, nous avons placé les départements ensemble, afin qu’ils puissent communiquer facilement entre eux. On voit les résultats aujourd’hui. », affirme Éric Lessard, chef des opérations numériques.

On a aussi aménagé davantage de salles de conférence, chacune munie d’un écran pour les appels vidéo, dans le but d’échanger des informations le plus facilement possible, et ce partout au Canada et sur le globe. Pierre Pomerleau, président-directeur général du groupe, rappelle que l’entreprise gère des projets d’une « complexité inouïe ». Pour le REM par exemple, Pomerleau a parfois affaire à des équipes basées sur d’autres continents.

« Tous ces gens-là comptent sur des technologies pour travailler tous ensemble, afin d’optimiser un projet de construction. », rappelle-t-il.

Lors des travaux, l’entreprise en constante croissance a laissé quelques bureaux vacants, afin que les meilleurs puissent grossir les rangs de leur équipe.