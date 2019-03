Pourquoi faut-il veiller au positionnement de vos produits en entrepôt ?

Quel que soit votre secteur d’activité, peut-être avez-vous besoin de stocker des marchandises dans un entrepôt. Produits finis, matières premières, mobilier ou encore archives, les possibilités sont nombreuses. Mais entreposer des marchandises ne doit pas se faire de n’importe quelle façon. Au contraire, voici pourquoi il faut veiller au bon positionnement de vos produits en entrepôt :

Optimiser l’espace de stockage

La première raison essentielle est d’optimiser l’espace de stockage. En effet, chaque entrepôt dispose d’un espace limité. Et le manque de place est souvent une menace bien réelle, qui peut vous mettre dans l’embarras. C’est pourquoi vous avez intérêt à positionner correctement tous vos produits stockés.

Le défi est d’exploiter au maximum la place disponible, en évitant autant que possible les espaces perdus. Ainsi, vous pourrez stocker davantage de bien, sans forcément augmenter vos coûts de stockage.

Entreposer les biens dans des conditions optimales

Cette deuxième raison est tout aussi importante que la première, puisqu’elle concerne vos marchandises en elles-mêmes. En effet, le bon positionnement de vos produits en entrepôt permet un entreposage dans de meilleures conditions. De cette façon, vos biens sont mieux conservés et vous évitez les risques de dégradation.

Et les biens fragiles ne sont pas les seuls concernés. Toutes les marchandises doivent être stockées dans des conditions optimales, afin de garder leur intégrité.

Faciliter l’accès aux marchandises stockées

Troisièmement, un bon agencement dans votre entrepôt va grandement faciliter l’accès aux marchandises. L’idée est de disposer les biens de manière intelligente, pour pouvoir y accéder le plus aisément possible.

Ce soin va faciliter la manutention, ce qui apportera deux grands avantages :

Un gain de temps et d’efficacité, ce qui est synonyme de productivité et donc de rentabilité.

Une réduction des risques d’accident, car des marchandises bien rangées sont plus stables et demandent moins d’efforts pour y accéder.

En complément, si des transporteurs viennent régulièrement chercher et déposer des marchandises dans votre entrepôt, il est encore plus important de les rendre facilement accessibles. Une option est alors de s'entourer d'un consultant en transport , qui vous aidera à améliorer votre organisation de stockage.

Conclusion

Ainsi, mieux positionner vos produits dans votre entrepôt vous apportera divers avantages non négligeables. Cette bonne pratique vous aidera également à avoir une meilleure gestion et un suivi plus clair de vos stocks.