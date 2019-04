31e édition du Souper annuel des jeunes gens d’affaires

Le 31e Souper annuel des jeunes gens d’affaires a eu lieu le mercredi 17 avril dernier à La cache à Maxime de Scott. Lors de cette soirée, l’école Vision Beauce a reçu le prix de Jeune entreprise de l’année, décerné par Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB).



Ce prix vise à promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et la créativité tout en étant une source d’inspiration pour les jeunes entrepreneurs à poursuivre vers le succès. Celui-ci souligne la réussite d’une entreprise de moins de 10 ans, située en Nouvelle-Beauce, et s’étant particulièrement illustrée au cours des dernières années.





« C’est une très belle marque de reconnaissance pour tous les efforts qui ont été déployés au cours des neuf dernières années. Je suis fière de la progression que l’école a connue. Ça permet de croire que les gens ont cru et continuent de croire en nous. Ça nous donne un petit élan pour le futur », a notamment indiqué Mme Mélanie Boissonneault, directrice générale et propriétaire de l’école Vision Beauce.



Futurs projets et poursuite des objectifs



Ce futur se dessine d’ailleurs sous la forme de quelques projets à venir. Vision Beauce en est donc à élaborer un projet de classe nature, à court terme. Le projet prendrait forme dans quelques mois et s’échelonnerait possiblement sur une période d’un an. À moyen terme, l’établissement prévoit également l’agrandissement du gymnase.



Selon Mme Boissonneault, l’école Vision Beauce est d’abord un milieu à l’intérieur duquel des enfants de 3 à 12 ans ont l’expérience de vivre au quotidien. L’aspect familial est aussi important pour l’établissement.

« Vision Beauce, c’est une grande famille, c’est une ruche d’abeilles. Comme j’ai dit dans mon allocution, on butine l’amour des enfants, c’est notre miel. L’esprit familial, c’est sûr que c’est un élément qui nous caractérise beaucoup. On est là pour l’enfant », a aussi mentionné la directrice.

Dans la poursuite de ses objectifs, Mme Boissonneault souhaite la consolidation des services et des valeurs de l’établissement. Et ces valeurs, qui sont importantes pour l’institution, sont le bien-être, l’engagement, l’accomplissement, l’union, la créativité et l’évolution. D’ailleurs, la première lettre de chacune de ces valeurs forme le mot Beauce.



Une ouverture sur le monde



Mélanie Boissonneault se lançait dans cette aventure il y a environ dix ans, une aventure qui lui a permis de combiner sa passion pour les langues et l’enseignement, l’amour des enfants ainsi que sa fibre entrepreneuriale, mais aussi autre chose.





« Le désir de transmettre l’importance de s’ouvrir sur le monde », a-t-elle affirmé.



Et le projet de l’école Vision Beauce permet une ouverture sur le monde. L’établissement est une école primaire privée trilingue avec un modèle qui permet d’unir un volet « entreprise d’économie sociale » et « entreprise privée ».



À ses débuts en 2010, l’école a accueilli 71 élèves. Aujourd’hui, en 2019, elle en accueille 220. Plus de 30 personnes, membres du personnels de soutien, éducateurs, administration, enseignants et enseignantes œuvrent au quotidien auprès de ces élèves. La directrice est d’ailleurs fière que l’école ait atteint sa capacité maximale.