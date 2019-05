La série Les Grands exportateurs COREX à Saint-Georges

Le 9 mai dernier, la Chambre de commerce de Saint-Georges, Développement PME et la North Country Chamber of Commerce ont accueilli au cours d’un évènement de la série Les Grands Exportateurs COREX de la Fédération des chambres de commerce du Québec, trois représentants d’entreprises de la région qui ont partagé leur expérience de l’exportation avec leurs pairs.

Déroulement

La journée a débuté par une table ronde d’entrepreneurs beaucerons, au cours de laquelle ils ont pu échanger avec un panel d’experts américains de l’État de New York. Les échanges ont permis aux participants d’en apprendre plus sur les défis légaux liés à l’exportation aux États-Unis, la fiscalité américaine et la conformité douanière. Ils ont pu se renseigner sur des éléments plus techniques liés au commerce international, dont l’embauche de la main-d’œuvre et le choix d’un emplacement ou d’un mode de distribution de leurs produits. Les participants qui le désiraient pouvaient aussi rencontrer les experts individuellement, afin d’approfondir certaines questions.

Les porte-parole de Manac, de Industries P.F. et de Umano Medical ont ensuite illustré de façon imagée et concrète les bons coups et les embûches qui ont jalonné leur parcours sur la route de l’exportation, de même que les avantages qu’ils en ont tirés. La discussion était animée par le chroniqueur économique à la radio de Radio-Canada, René Vézina.

L’échange a été suivi d’une présentation des changements qui découlent du nouvel accord conclu entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, l’ACEUM, et des enjeux entourant les relations commerciales canado-américaines, par deux experts, soit Richard Ouellet, professeur titulaire de droit international économique à la Faculté de droit de l’Université Laval et Rafaël Jacob, chercheur à l’Observatoire sur les États-Unis à la Chaire Raoul-Dandurand et chroniqueur au 98,5 FM.

Trois entreprises, trois parcours

Ghislain Demers, vice-président ventes et recherche et développement chez Umano Medical, une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication d’équipements médicaux performants a fait valoir que l’entreprise doit son succès en exportations à son caractère innovant et à sa volonté de réinventer l’expérience client en surpassant les attentes du marché́, au Québec ou à l’étranger.

Pour sa part, Charles Dutil, président et chef de la direction chez Manac inc., chef de file canadien de la fabrication de semi-remorques, a conseillé aux futurs exportateurs de s’assurer de bien connaître leur marché local et de maîtriser les opérations de leur entreprise avant même de songer à exporter.

Enfin, selon Benoît Plante Pellerin, directeur des ventes des Industries P.F., une entreprise qui se spécialise dans la deuxième transformation du bois résineux depuis plus de 45 ans, « pour réussir à l’échelle internationale, il importe d’offrir un produit adapté au marché visé et un service clé en main dans la langue et dans le respect de culture d’affaires du client ».

La série Les Grands Exportateurs COREX se poursuivra ailleurs au Québec au cours des prochains mois pour y mettre en valeur le succès des entreprises locales qui font rayonner l’ingéniosité et le savoir-faire d’ici sur les marchés étrangers.