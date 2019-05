Katy Bond, nouvelle Directrice général de Rocky Mountain

Rocky Mountain a annoncé la nomination de Katy Bond au poste de Directrice générale. Elle débutera au siège social, à Saint-Georges de Beauce, le 20 mai 2019.

Plus tôt cette année, un processus de recrutement a été mis en place afin de pourvoir le poste de direction générale, afin d’assumer la gestion quotidienne des activités afin que M. Raymond Dutil se concentre sur ses fonctions de Président. Le comité de sélection et Raymond sont convaincus que Katy est la bonne personne pour diriger l’organisation. « Katy est totalement engagée dans cette aventure », explique Raymond.

Katy Bond

Katy a travaillé dans l'industrie du sport et du cyclisme pendant la plus grande partie de sa carrière et possède un esprit entrepreneurial prononcé et une excellente compréhension des aspects financiers de la gestion d’une organisation. Au fil des années, elle a occupé des postes dans les domaines des ventes, du « branding » et du marketing, de la stratégie de mise en marché, de l’approvisionnement et de la fabrication et de la gestion de gammes de produits. Elle a été directrice de marque pour Chlorophyle (2008 à 2011) et, plus récemment, directrice exécutive du développement de produit, de l’approvisionnement et de la production chez Louis Garneau Sports (2011 à 2018).

Forte de ses expériences de jeune dirigeante, elle valorise des objectifs mesurables et clairs pour améliorer les performances d’une entreprise et d’une équipe collaborative. Katy portera une attention particulière à la planification stratégique et s’assurera que Rocky Mountain dispose des outils nécessaires au déploiement de la marque sur le marché mondial.

Katy est une passionnée de vélo de montagne qui aime relever des défis tels que BC Bike Race et Singletrack 6, elle est prête à rejoindre l’équipe, en vélo comme en affaires . Elle est impatiente de travailler aux objectifs pour le succès de la marque, inspirée par les opportunités commerciales répondant aux défis des marchés canadien, américain et international.

« Je suis impressionné par l’expertise, l’engagement et le respect de tous les membres de cette équipe. Je suis très fière de me joindre à une équipe forte et dynamique », mentionne Katy. Rocky Mountain mandatera donc Katy dans l’objectif de continuer à offrir la meilleure expérience client possible tout en contribuant à la croissance de cette marque canadienne à l’échelle mondiale.