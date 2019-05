Le CAE Beauce-Chaudière hôte du 17e Congrès du Réseau des SADC et CAE

Le Centre d'aide aux entreprises Beauce-Chaudière (CAE) sera l’hôte du 17e Congrès du Réseau des SADC et CAE qui se déroulera à Saint-Georges au centre de congrès du Georgesville, du 5 au 7 juin prochain. L'ouverture officielle du congrès se déroulera le mercredi 5 juin à 16h15.

L'événement rassemblera plus de 150 congressistes, des administrateurs bénévoles et directeurs des SADC et CAE ainsi que leurs partenaires, dont Développement économique Canada pour la région du Québec.

Thème : « Créer notre futur, collectivement »,

Les participants pourront découvrir des projets et des entreprises aux quatre coins de la Beauce. Il y aura six circuits thématiques qui comprennent deux entreprises par visite. Les endroits sélectionnés représentent différents secteurs d’activités et surtout des projets porteurs touchant les défis actuels des collectivités du Québec, comme l’optimisation de l’ensemble de la main-d’œuvre, l’intégration et la rétention des immigrants, l’amélioration de la productivité des entreprises par l’automatisation et l’intelligence artificielle ainsi que le maintien de nos entreprises dans nos milieux.

Les entreprises adaptées ( Groupe Aptas et ARTB)

La propriété locale de nos entreprises( Scierie Hamel et Beuace Atlas)

L’immigration intégrée ( Canam et Cegep Beauce-Appalches)

L’industrie du future ( Métal Bernard et Garaga)

Le développement de la main d’œuvre ( Cimic et EEB)

La revitalisation des petites municipalités ( Miller Zoo et Domaine Taschereau)

Conférences

Des conférenciers et des présentations de projets de SADC et CAE de partout au Québec seront présentés. L’objectif est de partager les meilleures solutions collectives pour relever ces défis.

Le CAE Beauce-Chaudière a aussi mis tout en œuvre pour faire rayonner la région : « Nous sommes heureux de tenir ce congrès chez nous. Nous souhaitons inspirer les congressistes en leur démontrant nos plus importants projets collectifs, et aussi qu’ils tombent sous le charme de la Beauce par sa culture et son histoire », affirme le président du CAE, M. Marc-Antoine Vézina.

« Cet événement a aussi des retombées économiques considérables que l’on estime actuellement à 325 000 $. On espère leur donner le goût de revenir nous visiter après le congrès ! » conclut M. Vézina.

Un congrès écoresponsable

Le congrès du Réseau des SADC et CAE désire réduire son empreint environnementale et maximiser les retombées économiques et sociales pour la région hôte. Elle intègre le développement durable dans l’ensemble des étapes de sa réalisation. Pour la première fois cette année, le Réseau calculera l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre engendrés par l'organisation de l'événement afin de les compenser en achetant de crédits carbone québécois issus de petites entreprises et organisations du projet Crédits carbone du Réseau des SADC et CAE.