Toiture membrane elastomere et autre matériaux de toiture plats : les coûts d'installation 2019

PVC vs TPO, EPDM, caoutchouc, BUR, bitume modifié, revêtement par projection… le choix est large. Lorsqu'il s'agit de couvrir un toit plat, vos options sont à la fois limitées et étendues. En résumé, cela signifie que vos matériaux de toiture traditionnels comme les bardeaux d'asphalte, les tuiles de béton et le métal ondulé sont sortis par la fenêtre. Cela dit, les systèmes de toits plats comme le PVC, le TPO, le caoutchouc EPDM et d'autres ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Pour davantage d’information ou pour la pose de votre toiture, faites appel à un professionnel en toiture membrane elastomere.

Toiture membrane elastomere, ce que disent les entrepreneurs

Beaucoup d'entrepreneurs en toiture vous diront que travailler sur des surfaces planes est en fait plus difficile sur le dos.

Tenez compte du fait que les toits plats nécessitent souvent l'application d'adhésifs et que certains types tels que le bitume modifié sont installés avec un chalumeau qui réchauffe le joint.

Les coûts d'installation peuvent être aussi élevés pour un toit plat qu'ils le seraient pour une pente de 10/12.

Les prix de la main d'œuvre varient en fonction de votre région. Vous pouvez vous faire une bonne idée du coût estimé pour couvrir votre toit plat sur la base des prix moyens des matériaux.

Coûts d’installation de votre toiture membrane elastomere

Membrane en PVC - en plus de la membrane elle-même, un panneau isolant doit d'abord être installé pour aider à réduire les coûts énergétiques. La membrane est installée en rangées (6-18′), dont chacune doit être soudée à l'air chaud aux joints.

De nombreux entrepreneurs choisissent de fixer mécaniquement les bords pour aider à prévenir le soulèvement, ce qui contribue aux coûts de main-d'œuvre.

Au total, l'installation d'une membrane de PVC coûte environ 7,00 $ à 11,00 $ le pied carré.

Caoutchouc EPDM - les fabricants essaient d'éviter les coutures avec des tailles de membrane EPDM qui peuvent atteindre 50′ large par 200′ long. Ces grandes pièces sont parfaites pour éviter les fuites possibles au niveau des coutures, mais ces rouleaux larges sont également très difficiles à manipuler lors de l'installation.

Les membranes EPDM s'installent comme un autocollant géant, mais cela doit être fait lentement et avec précision pour éviter les bulles d'air.

Généralement, le caoutchouc EPDM coûte entre 4,00 $ et 8,00 $ le pied carré installé.

TPO - les panneaux isolants sont d'abord fixés sur le support de toiture. TPO est également disponible en rouleaux et peut être fixé mécaniquement sur les panneaux isolants ou être installé avec l'auto-adhésif. Les coûts sont d'environ 5,00 $ à 8,50 $ le pied carré installé.

Bitume modifié - le bitume modifié est installé en plusieurs couches, chacune d'entre elles étant torchée au chalumeau jusqu'à la surface inférieure à chaque tour du rouleau. Il s'agit d'un processus très laborieux qui doit absolument être effectué par un professionnel. Ce type de toiture membrane elastomere offre aussi des technologies de laminage à froid, mais il implique beaucoup d'application de goudron de toiture. Les coûts estimatifs sont de 3,00 $ à 6,00 $ le pied carré installé.

Toiture construite - l'installation comprend l'application de plusieurs couches de feuilles de plis qui sont collées ensemble à l'aide d'asphalte chaud. La couche supérieure peut être un revêtement réfléchissant pour l'efficacité énergétique ou du gravier pour une durabilité accrue. Les coûts varient de 5,00 $ à 8,00 $ le pied carré installé.

Spray-On Roof - l'application d'un spray sur un toit semble facile. Le matériau peut être appliqué directement sur une toiture existante, si bien qu'aucun travail de préparation n'est nécessaire à part le nettoyage. Il est tout de même important d'appliquer le spray uniformément et délicatement.

Le matériau lui-même déterminera également le coût puisque la mousse de polyuréthane peut être appliquée pour aussi peu que 3,00 $ le pied carré et l'acrylique 6,00 $ le pied carré.

Le silicone est l'application par pulvérisation de choix, mais les coûts des matériaux peuvent faire grimper les prix d'installation jusqu'à 6,00 $ à 11,00 $ le pied carré ou plus.