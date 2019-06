Québec octroie 3,6M à Usine Sartigan pour passer à l’automatisation

Usine Sartigan recevra 3,6 millions de dollars du gouvernement québécois pour remplacer une chaîne de production par un procédé automatisé. Cet investissement total de 7,5 millions permettra à l’entreprise de Saint-Honoré-de-Shenley d’accroître ses performances et de favoriser la rétention de la main-d’oeuvre.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, était de passage ce jeudi dans la région aux côtés de Samuel Poulin, le député de Beauce-Sud, pour faire cette annonce. De cette somme, 2,5 millions $ proviennent du Programme Innovation Bois, en plus de deux prêts de 550 000 $ provenant du programme ESSOR et d'Investissement Québec.

Usine Sartigan se spécialise dans la fabrication de composantes de bois destinées, principalement, à l'industrie de la construction et de la rénovation. Ce nouveau procédé de classement, de manutention, de mise en dimensions et d’emballage de produits de seconde transformation sera implanté d’ici la fin de 2019.

« L'industrie québécoise des produits forestiers a bien compris l'importance de diversifier ses activités, de transformer ses produits du bois et de moderniser ses procédés et technologies », a expliqué le ministre Dufour. « Usine Sartigan a su tout au long de son existence s’adapter à l’évolution des marchés », a-t-il ajouté.

Le dirigeant de l’entreprise, Steeve Roy, croit ces nouvelles technologies sauront améliorer l'efficacité et la productivité : « Cette nouvelle ligne de production assurera un avenir des plus prospères à notre organisation ».

L’automatisation pour favoriser la rétention

Ce virage vers l’automatisation permettra en outre de diminuer le nombre de postes où les opérations manuelles répétitives entraînent un fort roulement de personnel et permettra la consolidation de 86 emplois. Il s’agit, là encore, d’un moyen de plus pour lutter contre la pénurie de main-d’oeuvre.

« Ce qui, pour moi, serait l’une des pires nouvelles, c’est que devant la rareté de main-d’oeuvre nos entrepreneurs arrêtent d’investir », a clamé Samuel Poulin. « L’immigration est l’une des solutions, mais l’automatisation est très importante. »

Le député de Beauce-Sud a ajouté qu’il était « normal » pour le gouvernement du Québec d’appuyer des entreprises comme Usine Sartigan.