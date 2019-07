Les gens d'affaires de la Beauce ont visité les installations industrialo-portuaire de Québec

Une délégation des gens d’affaires de la Beauce ont été invités par l’Administration portuaire de Québec (APQ) a visité les installations industrialo-portuaires de Québec. Organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) et Développement PME (DPME), les visiteurs ont eu accès au cœur névralgique des opérations portuaires de Québec et rencontré les dirigeants du Port de Québec afin d’en apprendre davantage sur les projets économiques en cours et projetés, qui sont estimés à près d’un milliard de dollars.

« Ce service offrira aux entreprises un accès à de nombreux marchés étrangers autant dans l’exportation que l’importation de marchandises. Notre organisation soutient le Port de Québec afin que la mise en service du terminal de conteneurs puisse se faire selon les délais estimés » a souligné Roselyne Guillemette, directrice adjointe générale de DPME.

Le but de cette visite était de démontrer l’importance du projet Laurentia qui est le terminal de conteneurs en eau profonde proposé par le Port de Québec. La délégation s’est fait présenter les différents projets économiques menés par l’autorité portuaire et a terminé la visite par un événement-réseautage en compagnie des dirigeants du Port de Québec.