5 raisons d'organiser une journée portes ouvertes

Ouvrir les portes de l’entreprise au public est une opération de communication de plus en plus prisée : on montre son savoir-faire, ses installations innovantes et ses talents. C’est une manière de mettre en valeur son image de marque en toute transparence. Un déménagement, une réorganisation ou une rénovation sont de bons prétextes à organiser une journée portes ouvertes, mais cela peut-être aussi l’occasion de lancer un produit et de booster ses ventes. Voici quelques raisons de vous en convaincre.

1) Mieux connaître vos clients

Rencontrer ses clients, leur montrer combien ils sont importants vous permettra de mieux les connaître et de répondre au plus près à leurs attentes. Plus vous capitaliserez sur la confiance, plus ils seront fidèles.

Organisez une visite plutôt festive pour vous démarquer des journées portes ouvertes traditionnelles. Il faut aussi la ponctuer de temps forts pour communiquer sur l’actualité de l’entreprise. Le mieux est de faire appel à un organisateur d'événement, il vous fera des propositions en fonction de vos objectifs. Prévoyez aussi un cadeau publicitaire, un objet utile qui servira au quotidien, c’est une bonne façon de garder votre marque à l’esprit.

2) Motiver vos équipes

Une journée portes ouvertes s’inscrit parfaitement dans une stratégie de communication interne. Vos équipes se sentiront valorisées en plus de se divertir. Néanmoins la réussite de votre évènement dépend de leur implication. Pensez à les inclure dans la préparation du projet, expliquez les objectifs, consultez les avis et les idées, vous créerez ainsi une bonne dynamique.

3) Recruter de nouveaux talents

Cette journée en forme d’opération de séduction est aussi l’occasion de rencontrer et de recruter de nouveaux talents pour d’éventuels postes à pourvoir. Ils découvriront une entreprise innovante, un lieu et des conditions de travail agréables, et ils discuteront avec vos collaborateurs des valeurs de l’entreprise.

4) Affirmer votre présence sur votre marché

Cette action de communication d’envergure aura des retombées dans la presse, les réseaux sociaux ou la radio locale. Vous devez donc dérouler le tapis rouge, faire du bruit autour de cette journée, avant, pendant et après. Vous renforcerez ainsi votre notoriété et votre image vis-à-vis de vos concurrents.

5) Augmenter vos ventes

La journée portes ouvertes est une action de communication différente de celles que vous avez l’habitude de mettre en place, vous allez donc toucher des personnes qui ne sont pas déjà vos clients. Vous aurez l’opportunité de nouer de nouvelles relations d’affaires et pas forcément dans le seul cadre du lancement d’un nouveau produit.