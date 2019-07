Deux Beaucerons remettent votre vieux campeur au goût du jour

De voisins de casier au secondaire à partenaires d’affaires, Gabriel Fecteau-Gilbert, 22 ans et Francis Fecteau, 23 ans ont démarré leur compagnie Vintage Vans qui loue et rénove des campeurs à Saint-Victor.

Au moment de notre arrivée dans le garage où se trouve l’atelier des deux jeunes entrepreneurs, un client qui semblait heureux de sa rencontre était sur le point de quitter. Gabriel et Francis sont en cours de modification d’un ancien camion d’électricien qui pourra loger deux adultes et deux enfants presque toute l’année. Ce projet reflète ce qu’ils ont accompli depuis le début de l’hiver.

Aventure, expérience et nostalgie !

Ces trois mots décrivent aussi bien leurs parcours que la promesse faite aux clients. C’est après un voyage jusqu’au Mexique à bord de leur camion Dodge 1981 du nom de « Roby » qu’ils avaient rénové, que les deux amis ont eu l’idée de partir en affaires.

« Quand on est revenu du Mexique, on avait notre van et on avait une session d’été à l’université, on ne pouvait pas vraiment l’utiliser. Il y a du monde qui nous a demandé de l’utiliser. Ça a commencé dans la famille. On l’a prêtée, mais finalement c’était plus des amis éloignés, des connaissances. On s’est dit qu’on pourrait la louer, » explique Francis.