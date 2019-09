La Poutine d'or ouvre une troisième succursale à Sainte-Marie

La réputation du restaurant La Poutine d’or n’est plus à faire. Destination incontournable pour les fervents de ce met typiquement québécois depuis 2013, le restaurant présente une formule qui a su séduire la population locale, mais aussi les gens de passage dans la région. La Poutine d'or a d'ailleurs ouvert une troisième succursale, la première en Beauce-Nord, établie au 887, route Saint-Martin, à Sainte-Marie.

Cette nouvelle succursale compte plus de 52 places assises et offre la même variété de produits de qualité que les deux succursales de Saint-Georges soit : 14 types de fromages dont un sans lactose, 10 choix de viandes, 6 choix de légumes et 5 sortes de sauces maison.

Un investissement d'environ 200 000 $

L’adresse de la route Saint-Martin permettra de créer plus de 16 emplois (3 à temps plein et 13 à temps partiel) et représente un investissement total d’environ 200 000 $ pour les cinq actionnaires dont fait partie la Fromagerie la Pépite d’or.

Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 00 à 21 h 00, tout est mis en place afin de pouvoir répondre aux envies de poutine des amateurs, peu importe le moment de la journée! Il faut savoir que depuis l’ouverture du premier restaurant, l’entreprise bénéficie grâce à son concept unique, d’une notoriété grandissante auprès de la population et des visiteurs. Cette nouvelle succursale permettra donc de combler l’appétit des clients fidèles de Beauce-Nord.

Fondée en 1995, la Fromagerie la Pépite d’or n’a cessé d’innover et d’offrir des produits aux couleurs beauceronnes à ses clients. Que ce soit le fromage au sirop d’érable, les fromages TWIST au fromage salé fabriqué de façon artisanale, l’authenticité et la qualité sont les valeurs et la garantie qu'offrent ces propriétaires passionnés.