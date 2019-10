Toastmasters Saint-Georges : un club pour apprendre à mieux s'exprimer

Depuis 21 ans, le club Toasmasters Saint-Georges a permis à près de 200 personnes de la région d’améliorer leurs compétences orales. Cet organisme à but non lucratif a pour but d’aider les gens à mieux s’exprimer, à communiquer et puis à devenir des « leaders » dans leur milieu.

Le président Gilles Lessard explique que tous les membres le font de manière bénévole. Le club de Saint-Georges fait partie des 13 000 autres à travers le monde. Tous les mercredis soir, ils se regroupent au 4e étage du Centre Marie-Fitzbach :

« On s’entraide, on se dit comment faire pour s’améliorer. Lors de la rencontre, on va jouer certain rôle, il y a quelqu’un qui va être le président de l’assemblée, quelqu’un qui va faire un discours, il y a quelqu’un qui va faire des improvisations, etc. À la fin de la rencontre, on a un évaluateur qui va dire aux gens ce qu’il y aurait à améliorer et va offrir des conseils dans le but d’améliorer ses communications. »

M. Lessard assure que le groupe est ouvert à tous, peu importe sa profession ou ses motivations :

« On a un programme qui nous ait fourni par Toastmasters international. On suit ce programme, ça nous permet de s’entraider, c’est un laboratoire. Il n’y a pas de sommité chez Toastmasters, on est tous là pour apprendre à mieux performer, à tenir des rencontres, à tenir des réunions. »

De plus, les personnes intéressées peuvent assister à deux rencontres sans frais.

Portes ouvertes et conférence

Le club offre ce mercredi 9 octobre à 19 h au Centre culturel Marie-Fitzbach, dans la salle Denise Rodrigue, une soirée portes ouvertes. La conférencière invitée est la sexologue-psychothérapeute, Mme Bianka Champagne.