La clé de la réussite est la chance selon Michel Lehoux

« La clé de la réussite, c'est la chance. Il faut en avoir, l'ajuster en cours de route et la partager avec notre monde ». Tel est le message central livré ce matin par le président-directeur général de Groupe Filgo-Sonic et principal actionnaire, Michel Lehoux, lors du déjeuner-conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Joseph-de-Beauce.

C'est sous le leadership de ce séverinois de naissance que l'entreprise est devenue l’une des plus importantes distributrices de produits pétroliers au Québec et dans l'Est du Canada, en plus de la positionner comme intégrateur par excellence dans son marché. Le siège social est à Sainte-Marie-de-Beauce.

Groupe Filgo distribue annuellement plus de 700 millions de litres de produits d’énergie. Il opère 112 stations-services au Québec, 33 stations corporatives avec dépanneurs, 25 dépôts et card locks ainsi que 15 places d’affaires. Groupe Filgo emploie plus de 550 employés et son chiffre d’affaires s’élève à près de 750 millions de dollars.

Sonic est une division de La Coop fédérée qui distribue annuellement plus de 900 millions de litres de produits d’énergie (essences, propane, diesel, mazout, lubrifiants, DEF et biomasse forestière) et exploite 152 stations-service au Québec. Elle opère aussi 21 dépôts et sites libre-service pour camion. Elle offre des services de vente, d’installation et entretien d’équipements de chauffage et d’entreposage. Énergies Sonic emploie plus de 225 personnes et son chiffre d’affaires s’élève à près de 800 millions de dollars.

C'est en 1975, « avec une 11e année », que Michel Lehoux a joint le groupe qui était alors dirigé par le fondateur, Philippe Gosselin. Le Beauceron a occupé plusieurs postes dans différents départements et gravi les échelons pour se rendre jusqu'en tête de l'organisation.

L'entreprise familiale l'est encore aujourd'hui en partie puisque les trois enfants du p-dg occupent des postes-clé au sein du groupe qui compte également une expertise « externe » de gestionnaires chevronnés.

Il a confié aux quelques 75 convives présents que son groupe a entrepris des actions du plan de match de transition énergétique qu'elle s'est donné: installation de bornes de recharge, distribution d'hydrogène, alimentation en propane pour les véhicules, transport du gaz naturel par camion pour les régions loin des grands centres et récupération de la biomasse, entre autres.

Mais, le plus important selon lui est qu'il « faut avoir du plaisir en travaillant » a-t-il rappelé en conclusion de sa conférence empreinte de beaucoup d'humour.