Équipement d’emballage, les différents types de scelleuses

Le transport des marchandises de l’usine à la maison requiert une précise planification. Pour y arriver, les industries utilisent différents équipements d’emballage pour protéger et conserver leurs produits. Les scelleuses industrielles sont très populaires parmi les compagnies de produits alimentaires, médicaux et industriels. Ce type de machine offre de nombreux avantages au niveau de la conservation hermétique et de l’étanchéité des emballages. Elles sont facilement ajustables et s’adaptent aux besoins précis de chaque domaine.

Parmi les caractéristiques variables des scelleuses, il y a la présence d’une ou de plusieurs chambres de scellage dont la grandeur peut varier. Il peut également avoir une ou plusieurs barres de scellage dont la longueur s’adapte aux besoins de la compagnie. De plus, tous les modèles n’incluent pas une pompe. Par contre, lorsqu’il y en a une, sa force est généralement ajustable. Il y a finalement des machines plus précises dont les options permettent de modifier l’environnement de scellage pour s’adapter aux produits requérant des niveaux de vide exceptionnels ou bien des processus singuliers d’emballage.

Équipement d’emballage, les scelleuses médicales

Les scelleuses sont régulièrement utilisées dans les milieux médicaux pour les nombreux avantages de conservation que ces machines offrent. En effet, les scelleuses médicales possèdent des réglages très précis permettant aux industries de répondre aux standards d’hygiène et de conservation très stricts. Par exemple, ces appareils peuvent documenter les performances du processus et confirmer un scellage optimal avec une précision d’un degré Celsius. Faites en acier inoxydable, ces machines ne produisent pas de poussières résiduelles et se nettoient facilement. Elles s’utilisent ainsi dans un environnement aseptisé. Elles permettent également de sceller les produits à la verticale ou à l’horizontale selon les spécificités de chacun.

Équipement d’emballage, les scelleuses industrielles sous vide

Les scelleuses industrielles sous vide se retrouvent principalement dans les industries alimentaires, mais le milieu industriel les utilise également pour prévenir la corrosion et augmenter la durée de conservation des produits. Ces machines sont conçues pour retirer tout l’air présent dans un emballage avant de le sceller. Cette technique conserve la fraîcheur et le parfum des aliments pour une plus longue période de temps. Pour les produits industriels, les produits sont protégés et comprimés. Ceci permet de réduire le volume total d’une production et ainsi faciliter et diminuer le coût du transport.

Équipement d’emballage, les thermoscelleuses à barquettes

Les thermoscelleuse à barquettes apposent une fine pellicule de plastique pour conserver le contenu d’une barquette. Le milieu alimentaire, particulièrement les traiteurs, utilise cette machine pour emballer leurs aliments préparés. Elle permet de préserver la fraîcheur et le parfum de la nourriture solide ou liquide, mais le modèle de base ne prolonge pas la durée de conservation des denrées. Par contre, d’autres modèles retirent l’air des barquettes avant de la sceller ou bien injectent un gaz inerte, comme un mélange d’azote et d’anhydride carbonique. Cette technique conserve les aliments pour une plus longue période de temps.

Étant donné le nombre de plus en plus élevé des échanges internationaux, la conservation des produits est primordiale. Le meilleur équipement d’emballage est nécessaire pour assurer une qualité irréprochable.