Des installations flambant neuves pour Carrosserie Procolor Saint-Georges

Nouvelle année, nouvelles installations pour Carrosserie Procolor Saint-Georges qui vient de prendre son envol dans un tout nouvel espace flambant neuf, cinq fois plus grand que l'ancien garage, sur le terrain occupé autrefois par le légendaire bar La Butte à Mathieu.

Les partenaires-propriétaires Yvan Gilbert, Sylvain Grenier, Bruno Bégin, Billy Poulin, Éric Maheux et Frédéric Tardif n'étaient pas peu fiers de montrer le bâtiment qui a nécessité des investissements approchant les 2M$ en construction et en équipement.

Le projet s'est étalé sur une année entre l'achat, en décembre 2018, du terrain situé sur la Route 173 à la sortie Sud de Saint-Georges, et la mise en branle des opérations du nouveau garage le 13 janvier de cette année.

Les équipement sont d'ailleurs à la fine pointe de la technologie « possiblement les plus avancés dans le domaine de toute la région de la Beauce », de signaler Éric Maheux lors d'une entretien avec EnBeauce.com. Comme, par exemple, la table de redressement de châssis entièrement numérique qui apporte une très grande précision dans la tâche. Ou encore la chambre à peinture dont le temps de séchage est beaucoup plus rapide et efficace qu'auparavant.

De même, un espace de travail est aussi réservé pour le traitement de l'aluminium, une composante de plus en plus présente dans certaines marques de véhicule, comme les camionnettes Ford par exemple.

Les installations rencontrent aussi les normes les plus élevées en matière de santé avec notamment un système d'aspiration et d'aération nec plus ultra.

Bien que certains des partenaires-propriétaires soient liés au concessionnaire Vallée Automobiles, le commerce est indépendant de ce dernier et est ouvert à toute le monde, que ce soit pour des particuliers, du référencement d'assureurs ou même des concessionnaires qui n'ont pas d'atelier de carrosserie, fait remarquer à son tour Billy Poulin.

Le personnel a aussi triplé par rapport à l'ancien garage pour atteindre le nombre de 12 employés. Et il sera de 15 à compter de l'été.

« Nous tenons à dire que sans Sylvain [Grenier], Frédéric [Tardif] et Yvan [Gilbert], qui sont les trois piliers de notre commerce, on ne serait pas rendu là » de lancer en coeur MM. Maheux et Poulin.