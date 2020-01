Delisle & Associés se joint à la firme Lemieux Nolet

La firme comptable Delisle & Associés de Saint-Georges se joint à l’équipe Lemieux Nolet, qui compte plus de 70 ans d’expertise.

Les 30 membres actuels de Delisle & Associés continueront de servir la clientèle à la même place d’affaires à Saint-Georges. « Notre objectif est d’être le premier conseiller d’affaires pour nos clients. Ce regroupement nous permettra d’avoir accès à un plus grand bassin de professionnels et à une meilleure flexibilité », a indiqué l'associé René Maheux Jr.

Pour la firme Lemieux Nolet, il s’agit de ses premiers pas dans le marché de la Beauce. « Notre plan stratégique vise à poursuivre notre croissance et la Beauce nous semblait un incontournable. Nous sommes vraiment heureux de faire équipe avec un cabinet qui bénéficie d’une solide réputation et qui partage la même éthique de travail que nous », a mentionné Stéphane Dumas, président et chef de la direction chez Lemieux Nolet.

Fondé en 1949, Lemieux Nolet est un cabinet régional comptant des bureaux à Lévis, à Québec, à Donnacona, à Lac-Etchemin, à Trois-Rivières et désormais à Saint-Georges. Le cabinet compte plus de 225 professionnels dédiés au domaine de la certification, de la fiscalité, de l’évaluation d’entreprises, de la quantification de dommages ainsi que de l’insolvabilité et le redressement.