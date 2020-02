Beaubois remporte deux prix en menuisererie architecturale

L'entreprise Beaubois de Saint-Georges vient de remporter deux prix dans le cadre du Gala Distinction du 8e congrès de l'Association des manufacturiers de menuiserie architecturale du Canada, section Québec, qui s'est tenu à la mi-janvier dernier à Saint-Hyacinthe.

Ces prix visent à récompenser les plus belles réalisations en menuiserie architecturale effectuées en 2018-2019 par les membres de l’association.

Beaubois a obtenu une première distinction dans la catégorie Projet public avec un projet de très grande envergure, celui de la restauration et de la modernisation de l’édifice de l’Ouest sur la Colline parlementaire à Ottawa qui accueille désormais les députés fédéraux dans cette Chambre des communes provisoire.

Le défi de Beaubois consistait à restaurer le monument historique afin de répondre aux besoins actuels et futurs des députés du 21e siècle, tout en respectant ses racines ancrées dans le 19e siècle et le début du 20e siècle.

L’équipe de Beaubois a su réaliser ce défi de taille avec brio. Ce n’est pas peu dire, car l’ensemble des pièces de l’édifice a dû être revu et amélioré et leurs espaces ont dû être maximisés. Beaubois a travaillé de façon consciencieuse et minutieuse afin que l’apparence de chaque élément conserve le même caractère ancestral que ceux fabriqués il y a 150 ans. Pour ce faire, plusieurs essences de bois telles que le merisier, l’érable, le cerisier et le chêne rouge ont été soigneusement travaillées. Les bois ont été agencés à des matériaux de bronze pour un résultat spectaculaire.

Dans le cadre de ce projet, Beaubois a conçu deux splendides plafonds en bois. Le premier, situé dans l’édifice de l’Ouest, est un immense plafond en forme de spirale qui offre un caractère unique et impressionnant. La complexité de cette œuvre a nécessité la prise de mesures au laser à l’aide d’un logiciel sophistiqué permettant à l’équipe de fabriquer et de réaliser le projet en un temps record tout en assurant un contrôle de la qualité rigoureux. Le deuxième plafond se situe dans le corridor souterrain qui lie l’édifice de l’Ouest et le Centre des visiteurs. Sa conception, cintrée à plusieurs niveaux, comprend un bois en cerisier foncé, illuminé par de grands puits de lumière.

Hôtel Monville

Le second prix a été attribué dans la catégorie Hébergement/Hôtel dans le cadre de la construction de l’hôtel Monville de Montréal.

L’équipe Beaubois est intervenue dans les 269 chambres en produisant les têtes et bases de lit, les tables de nuit, les meubles de divertissement, les penderies et les vanités. L’entreprise a également laissé sa marque dans le gymnase et le lobby. Dans ce dernier, Beaubois a relevé un défi de taille, surtout en ce qui a trait à l’installation, en recouvrant de panneaux de bois des colonnes en angle et hautes de trois étages se terminant sur un plafond en pente.

À cela s’ajoutent différents meubles disposés dans les espaces publics parmi lesquels on retrouve le comptoir pour l’enregistrement express composé de métal et de granite. D’ailleurs l’incorporation de ces deux matériaux dans plusieurs éléments a nécessité une rigoureuse coordination. Les touristes découvrent maintenant toute la splendeur cet hôtel quatre étoiles situé au cœur du quartier des affaires de la Métropole.

PHOTO : À gauche, le directeur des opérations du Groupe Beaubois, Stéphane Lesage, a accepté les prix, remis lors du congrès de l'Association des manufacturiers de menuiserie architecturale du Canada, des mains de Jean-François Ménard, représentant aux ventes pour Columbia Forest Products.