KaseMe, une entreprise de la Beauce spécialisée dans le design et la fabrication d'étuis et d'accessoires pour cellulaire, vient de faire un don de 35 760$ pour venir en aide à la faune australienne fortement affectée par les feux qui ravagent le pays depuis plusieurs mois.

La somme a été envoyée à l'organisme WIRES Wildlife Rescue qui est la plus grande organisation caritative de sauvetage et de réhabilitation d'animaux sauvages en Australie.

« L'idée [de la collecte de fonds] nous est venue avec toute notre équipe qui trouvait que la situation en Australie était vraiment alarmante. Ainsi, nous avons décidé de créer deux étuis exclusifs avec lesquels notre entreprise garantissait de faire un don de 10$. pour chaque étui vendu », de signaler William Giroux, cofondateur et directeur des ventes et marketing chez KaseMe.

En un mois, 3576 étuis, portant soit un dessin de kangourou, soit un dessin de koala, se sont écoulés, ce qui a permis de récolter le montant de près de 36 000$.

Depuis l'an dernier, KaseMe travaille à réduire son empreinte écologique, notamment en ayant remplacé l'emballage d'expédition par du matériel recyclé, recyclable et biodégradable. En 2020, l'entreprise qui est installée à Saint-Georges, lancera une ligne d'étuis biodégradables. Ce faisant, les dirigeants se commettent à planter une forêt complète de 10 000 arbres via un don qui sera fait à l'organisme One Tree Planted.

Sur la photo, on aperçoit à gauche, William Giroux, avec son associé, Gabriel Bolduc, qui est cofondateur et directeur des opérations et finances.