Le magasin Korvette de Saint-Martin a fermé ses portes

Le magasin Korvette à Saint-Martin a fermé ses portes aujourd’hui définitivement. Le propriétaire et président de la chaîne des Magasins Korvette Ltéée, Daniel Binette, a confirmé la nouvelle.

Ouvert depuis février 2019, M.Binette explique qu’il avait signé un bail à court terme et qu’il arrivait à échéance. Après avoir vérifié les chiffres, le commerce de la municipalité n’était pas assez rentable pour que l’entreprise signe à nouveau.

« Quand il n’y a pas une épicerie majeure dans la place, on voit que le monde va vraiment aller à Saint-Georges-de-Beauce, aller-retour. Quand il n’y a pas une masse critique de marchand et surtout d’épicerie, le monde va vraiment à l’extérieur. On ne peut pas arrêter cela. Ils vont quand même à l’extérieur et en profitent pour faire les autres commissions. »

Le commerce de Saint-Martin comptait 6 employés à temps pleins et à temps partiels. Ceux de Saint-Gédéon-de-Beauce, de La Guadeloupe et de Saint-Joseph-de-Beauce restent pour leur part ouverts.