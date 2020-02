La saison des sucres 2020 est lancée!

La région de la Beauce est reconnue pour son sirop d’érable de qualité. Juste en Beauce on compte 1 091 entreprises acéricoles, pour une valeur de production de 43,3 M$. Cette semaine, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont donné le coup d’envoi de la saison des sucres 2020.

Cette année, c’est le 30e anniversaire de la création du plan conjoint en acériculture. Pour l’occasion, il y a eu la cérémonie d’entaillage d’un érable à l’érablière du parc du Bois-de-Coulonge à Québec, en présence du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne, ainsi que plusieurs députés du gouvernement provincial.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ont d’ailleurs profité de cette célébration de la saison des sucres pour lancer le livre Si l’érable m’était conté, qui relate 100 ans d’histoire en acériculture au Québec.

L’industrie acéricole en chiffres

Le Québec assure 72 % de la production mondiale de sirop d’érable, exporte dans plus de 60 pays et génère 450 M$ en exportation. On compte un total de 11 300 acériculteurs, dont 24 % sont des acéricultrices répartis dans 7 400 entreprises. Cette industrie représente 10 500 emplois à temps plein et 600 M$ pour l’économie d’ici.

Le temps des sucres se déroule généralement durant mars et avril.