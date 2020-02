7e Foire de l’emploi Beauce-Nord le 28 février

C'est le vendredi 28 février qu'aura lieu la 7e Foire de l’emploi Beauce-Nord qui se déroulera au Centre Caztel à Sainte-Marie.

Les chercheurs d’emploi, travailleurs et élèves sont invités à venir rencontrer plus de 75 entreprises de la région afin de trouver un emploi. L’an dernier c’est plus de 800 personnes qui se sont déplacées en une seule journée pour profiter de cet événement.

Dans le cadre de cette même journée, les visiteurs pourront rencontrer différents professionnels en employabilité et des représentants des institutions scolaires de la région.

Soulignons que l’événement est gratuit pour les chercheurs d’emploi. Il est réalisé grâce à Emploi-Québec, le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord, Développement Économique Nouvelle-Beauce, le CLD Robert-Cliche, la Chambre de commerce de La Nouvelle-Beauce, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le Cégep Beauce-Appalaches et la Coopérative de services à domicile Beauce-Nord.

Pour plus d’information, consultez la page Web ou encore la page Facebook de la Foire de l’emploi Beauce-Nord.