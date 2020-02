BID Group obtient son plus gros projet à l’international

BID Group Technologies, qui possède deux usines en Beauce, vient d'annoncer qu’il a été sélectionné pour fournir un complexe de sciage à la fin pointe de la technologie, de plusieurs dizaines de millions de dollars, à Lages au Brésil.

C'est la troisième fois que Berneck S.A. Paineis e Serrados du Brésil retient les services de BID Group, elle qui avait déjà confié à Comact des projets en 2006 et en 2011 pour ses usines d’Auracaria et de Curitibanos.

La mise en place de ce nouveau complexe de sciage s'étalera sur 18 mois. Ce sont plus de 250 conteneurs d’équipements qui seront envoyés en plus de la gestion de projet, la fourniture et la supervision de l’installation des équipements, la formation des employés sur place et la mise en route.

L’installation débutera au cours de l’été 2020 et le début de production de l'usine de sciage est prévu pour l’automne 2020. Le succès de ce projet nécessitera les efforts combinés des usines BID Group situées partout en Amérique du Nord.

BID Group fait travailler plus de 400 employés à ses usines de Saint-Georges et de Saint-Éphrem-de-Beauce dans des métiers spécialisés tels que mécaniciens, soudeurs, machinistes, programmeurs et ingénieurs. Elle est toujours à la recherche de gens pour l'aider à développer son équipe dans la région.

Le groupe a des bureaux à travers l’Amérique du Nord et compte au-delà de 2000 employés.