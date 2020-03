L’usine Beauce Jeans met la main à la pâte durant cette crise

L’usine Beauce Jeans à Saint-Côme-Linière fabrique en temps normal les Yoga Jeans, mais les propriétaires, les frères Wazana ont décidé de changer la vocation de l’entreprise pour « braver la tempête ». Ils fabriqueront des vêtements de protection et des uniformes pour les professionnels de la santé.

Eric Wazanna explique à notre journal que depuis deux semaines, ils travaillent d’arrache-pied pour tout mettre en œuvre. Il faut savoir que les deux frères avaient pris cette décision bien avant que le premier ministre du Québec, François Legault ordonne la fermeture de toutes les entreprises désignées comme non essentielles.

« Il y a peut-être 12 jours, on a lu ce qui se passait aux États-Unis et ça avait l’air à commencer à dégénérer un peu et qu’il y avait des manques d’habillement médical et tout ça. Ça nous a mis la puce à l’oreille et on a regardé l’évolution de la situation à travers la semaine dernière. Jeudi dernier, on a décidé de prendre la décision de convertir notre plancher pour faire des vêtements médicaux pour justement subvenir à cette potentielle demande. On s’est lancé, on a retravaillé notre plancher, on a retravaillé les équipes de développement pour s’aligner et pouvoir développer des patrons, des échantillons, etc. On est en train de sécuriser les tissus pour pouvoir aller les chercher et commencer ça le plus vite possible. »

Protocole de travail et mesures d’hygiène accrues

Il faut savoir que Beauce Jeans, avec ses installations de 52 000 pieds carrés, est la plus grande usine de confection de jeans au Canada. M. Wazana confirme que toutes les consignes sanitaires ont été suivies et sont mises en place.

« Nos espaces de travail sont éloignés les uns des autres, on a mis une politique de nettoyage des mains toutes les heures. On a vraiment suivi toutes les consignes. On a fait faire des masques aussi pour qu’ils soient portés. On est en train de faire tout ce qu’il faut pour offrir un bon environnement à nos équipes. »

Jusqu’à mardi dernier, l’entreprise avait gardé tous ses employés. Pour le moment, les dirigeants ont été dans l’obligation de faire des mises à pied temporaires.

« Le but, c’est d’avoir tout le monde de retour au travail. Avant-hier, on a eu une petite rencontre, on a parlé, on a expliqué notre plan de match à notre équipe et ils ont tous été solidaires, ils ont tous compris. J’ai été même ravi de savoir à quel point comment certains d’entre eux seraient prêts à rentrer même avec ce virus. »

Une décision basée sur la valeur humaine

Quand Eric et Jacob Wazana ont pris cette décision, l’objectif était de trouver une manière de continuer leurs opérations pour aider durant cette crise sanitaire sans précédente.

« On n’agit pas capitalement. On fait la bonne chose parce qu’on ne savait même pas qu’on allait recevoir des commandes. On est en pleine négociation d’une commande et l’on est en train de recevoir des petites commandes et ce n’est pas assez pour partir la roue, mais je pense que le besoin va être présent », ajoute Eric Wazana.