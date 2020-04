Le restaurant Chez Gérard a donné déjà 1 600 pâtés à Moisson Beauce

Le restaurant Chez Gérard à Saint-Georges avait pris la décision de venir en aide à la banque alimentaire Moisson Beauce en faisant don de pâtés. L’objectif premier était de 1 000 pâtés, mais en date de mercredi c’est un total de 1 600 qui a été donné.

« J’avais donné un objectif de 1 000 pâtés. Je me rends compte que ce n’était pas un objectif de Beauceron. On monte ça, on va se dire 4 000, ça serait pas pire », dit la propriétaire Amélie St-Hilaire.

Le restaurant cuisine un pâté qui est remis à Moisson Beauce pour chaque don reçu de 6 $. Un seul pâté équivaut à 5 ou 6 portions complètes. Il a été possible à l’entreprise de réengager trois de ses employés.

Pour participer à cette campagne de soutien et faire un don, il suffit de se rendre sur le site Internet suivant : www.chezgerard.ca/moisson-beauce