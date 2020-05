Au Bercail collabore avec TELUS pour la sécurité des personnes vulnérables de Saint-Georges

L’organisme Au Bercail vient d’annoncer qu’elle a reçu de TELUS quelque 20 accès sans frais à des plans de services voix et données afin d’aider les bénéficiaires de l’organisme à rester connecter aux ressources d’aide dont ils ont besoin pour traverser la crise liée à la pandémie de la COVID-19

Une collecte d’appareils réalisée par l’organisme permettra de remettre des cellulaires et tablettes en bon état à 20 personnes ciblées, soit des hommes et des femmes qui n’ont pas accès à Internet et qui sont en situation précaire au niveau financier ou de leur santé mentale.

« Des endroits comme l’Accueil Inconditionnel et l’Assiettée Beauceronne permettent, en contexte normal, à des personnes désaffiliées de pouvoir rencontrer des gens, d’obtenir des réponses à leurs questions et même d’obtenir de l’accompagnement personnalisé », souligne Cathy Fecteau, directrice du Bercail.

« Cependant, depuis le début de la pandémie, plusieurs personnes en situation de vulnérabilité se retrouvent confinés à la maison, et l’impact sur la clientèle de notre organisme est considérable, surtout au niveau des liens sociaux brisés. Les gens vivent reclus, avec peu de moyens et le niveau d’isolement et d’anxiété grimpe en flèche. Les dons de tablettes leur permettront de rester connecter aux soins de santé, à l’information ainsi qu’aux ressources d’aide essentielles à leur mieux-être », a-t-elle indiqué.

Avec cette remise de tablettes et de connectivité, l’organisme Au Bercail souhaite assurer aux 20 personnes ciblées un minimum de sécurité, notamment en cas d’urgence. Les intervenants pourront continuer leurs suivis et prendre de leurs nouvelles, leur donner des informations pertinentes et favoriser leur participation à des activités en ligne qui s’organiseront dans les prochaines semaines.

Le don de 20 accès à des plans sans fil de TELUS s’inscrit dans le cadre des programmes pour l’avenir de l’entreprise qui visent à combler la fracture numérique et à offrir aux jeunes et aux familles en situation de vulnérabilité une chance égale de prospérer et de créer des liens essentiels.