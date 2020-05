Chez Ashton Saint-Georges recommence à vendre ses poutines

Le restaurant de poutine Chez Ashton à Saint-Georges qui est au centre d’achat le Carrefour a ouvert à nouveau ses portes aujourd’hui à 11 h et au moment d'écrire ses lignes une centaine de clients étaient déjà passés.

Le restaurant sera ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 19h. Le propriétaire, Sylvain Veilleux a tout mis en place pour s'assurer de respecter les règlements sanitaires et d'offrir la sécurité.

Dès que le client entre, il devra suivre les flèches au sol et respecter le 2 mètres de distance. Une station de lavage de main obligatoire est installée. Bien entendu les commandes sont seulement pour emporter pour respecter les consignes du gouvernement. La salle à manger est toujours fermée.

Un menu simplifié

Le menu a dû être épuré pour le moment pour s’assurer de la sécurité de ses employés qui respectent la distanciation sociale. Ainsi, il est possible aux clients de demander une poutine, la Dulton, le propriétaire ajoute que les deux peuvent être accompagnées de saucisses, les frites seules et la frite sauce. Dès qu’ils auront l’autorisation d’ouvrir leur salle à manger, le menu prendra de l’expansion.

La sécurité avant tout

Le propriétaire Sylvain Veilleux a ajouté des plexiglas pour séparer la clientèle des employés. Il est demandé aux gens d’éviter de se coller au comptoir. Après leur commande, le client ira à une station d’attente et devra attendre que son numéro soit nommé pour aller chercher son sac et quitter les lieux le plus rapidement possible.

Une chance pour le Ashton Saint-Georges

Le gouvernement du Québec a maintenu la fermeture des centres d'achat pour le moment. Par contre, M. Veilleux explique être un cas unique ayant son restaurant au Carrefour :

« Le Carrefour à Saint-Georges n’est plus une foire alimentaire. C’est seulement Ashton Saint-Georges. Si l’on avait été plusieurs restaurateurs ça n’a l’aurait pas fonctionné. Vu que je suis un joueur unique et que je fais partie des services essentiels, c’est pour cela que j’ai eu le okay pour ouvrir. Ç’a été difficile, une journée je pouvais, une journée je ne pouvais pas. Vendredi passé, c’était oui, lundi c’était non, mardi ils m’ont dit oui, c’est pour cela que j’ai ouvert aujourd’hui. »

D’ailleurs, il croit également qu’il y a eu une mauvaise communication entre la Sûreté du Québec et la Santé publique. La porte extérieure qui est proche de son restaurant lui a également permis d’avoir son autorisation.

Tous ses employés sont revenus, mais Sylvain Veilleux doit travailler un peu plus qu'avant pour s'assurer que tout roule comme avant.

Irez-vous vous chercher une poutine ?