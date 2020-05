Les éleveurs de porcs de la Beauce donnent 2 000 $ de viande à Moisson Beauce

Au cours des dernières semaines, l'organisme Les Éleveurs de porcs de la Beauce ont fait des dons de viande de porc à Moisson Beauce pour une valeur totale de 2 000 $.

« C’est notre façon d’épauler la population beauceronne pendant cette période de crise liée à la pandémie de COVID-19, a indiqué René Roy, président de l’association régionale. Pendant que les travailleurs de la santé se dévouent corps et âme pour combattre cette maladie, les Éleveurs de porcs ont la sécurité alimentaire comme préoccupation principale. Il faut également souligner la participation de l’Abattoir Cliche d’East-Broughton et de la Charcuterie Porcella de Saint-Évariste-de-Forsyth qui ont permis d’offrir davantage de viande à l’organisme. »

Le président signale qu'en ce temps d’épreuve, on se rappelle que c’est un privilège de pouvoir se nourrir trois fois par jour sans avoir à faire des sacrifices. Un plus grand nombre de familles beauceronnes ont de la difficulté à mettre de la nourriture sur leur table depuis quelques semaines.

« Pour des entrepreneurs comme nous, qui mettons notre cœur à l’ouvrage tous les jours pour le bien de nos familles et de celles de nos employés, ça ne peut pas nous laisser indifférents », insiste M. Roy.

Les entreprises porcines de la province vivent des moments d’incertitude avec le ralentissement des activités dans les abattoirs et les porcs qui s’entassent dans les porcheries. Cela occasionne un stress à la fois économique et psychologique pour les éleveurs.

« Notre conseil régional n’a toutefois pas hésité au moment de faire le don. Notre industrie travaille depuis toujours pour le bien des Québécois et elle n’est pas à sa première crise; elle se doit d’être un porte-étendard de la générosité et de la résilience », de poursuivre le président de l'association.

Une préoccupation qui ne date pas d’hier

L’enjeu de la sécurité alimentaire se vit de façon plus intense et généralisée depuis quelques semaines, mais il était présent bien avant cela, selon M. Roy

Les Éleveurs de porcs de la Beauce ont donné assidûment à Moisson Beauce et d’autres organismes au cours des dernières années. M. Roy veut rassurer la population sur une chose : « Nous sommes fiers d’élever près de sept millions de porcs annuellement au Québec puisque nous pouvons fournir à l’ensemble de nos concitoyens une protéine d’excellente qualité en quantité suffisante. »

À noter qu’à l’échelle provinciale, 100 000 $ ont également été donnés par les Éleveurs de porcs du Québec aux Banques alimentaires du Québec dans le cadre de la campagne « On s’épaule ».

À propos des Éleveurs de porcs de la Beauce

Les Éleveurs de porcs de la Beauce, affiliés aux Éleveurs de porcs du Québec, représentent près de 340 entreprises porcines. Le regroupement a pour mission la défense des intérêts de ses membres, la transmission d’informations à ces derniers, et la valorisation de la profession d’éleveur de porc et du porc du Québec.

À propos de Moisson Beauce

La banque alimentaire Moisson Beauce, organisme de bienfaisance, œuvre depuis plus de 25 ans pour le respect du droit fondamental à se nourrir. Chaque mois, ce sont 11 669 personnes qui reçoivent de l’aide alimentaire, dont 31% sont des enfants. Grâce à ses programmes de récupération, de tri, de transformation et de redistribution, l’organisme a distribué près de 740 000 kg de denrées et autres produits essentiels en 2019, représentant une valeur monétaire de près de 4,7 millions de dollars, par l’entremise des 61 organismes communautaires accrédités des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit. Moisson Beauce est financée et approvisionnée essentiellement par des dons. Ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration de ses nombreux bénévoles qui ont donné plus de 12 705 heures au cours de la dernière année, représentant une valeur de 173 410$.