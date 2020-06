L.S. Bilodeau conçoit des stations de lavage pour les CPE

L’entreprise beauceronne, L.S. Bilodeau a conçu une station de lavage des mains sur mesure et adaptée à la réalité des CPE. En temps normal, elle fabrique des équipements acéricoles, de chauffage et de transformation alimentaire.

La station de lavage a été pensée pour que les employés des CPE puissent la déplacer facilement, être utilisée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et avoir la possibilité de fonctionner avec ou sans connexion à la plomberie ou à l’électricité. Il était important aussi que cela entre dans le budget des centres.

Plusieurs modèles permettent jusqu’à 200 lavages des mains avant de changer les réservoirs. Ils sont principalement composés d’acier inoxydable, ce qui assure leur durabilité en plus de les rendre entièrement recyclables en fin de vie. Finalement, l’installation peut facilement être transférée dans l’aire de jeux extérieure, ce qui permet au personnel éducateur et aux enfants de pouvoir régulièrement se laver les mains en conformité avec les mesures sanitaires recommandées.

« On carbure aux défis chez nous, et on est bien heureux de faire partie des solutions en offrant un produit qui s’adapte à n’importe quel établissement qui doit respecter les normes établies par la CNESST », déclare Sylvain Bilodeau, président de LS Bilodeau.