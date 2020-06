Les affaires durant la pandémie de la COVID-19: entretien avec Alain Duval, président de Duvaltex

Voir la galerie de photos

Dès le début de la pandémie de la COVID-19, l'entreprise Duvaltex – plus important fabricant de tissus d’ameublement en Amérique du Nord solidement implanté à Québec et dans la Beauce avec trois installations à Beauceville, Saint-Georges et Saint-Victor – a réorganisé ses usines de fabrication pour répondre à la forte demande en textiles médicaux antimicrobiens ainsi qu’en blouses, en masques et rideaux pour l’isolement des patients.

Dans une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com, le président de Duvaltex, Alain Duval, explique qu'il a mobilisé ses experts pour développer et fabriquer des tissus médicaux antistatiques et réutilisables plus de 100 fois, qui répondent aux normes techniques les plus rigoureuses pour offrir une protection haute performance, tant aux patients qu'au personnel de la santé.

Il rappelle aussi que son entreprise a à coeur de concevoir et de produire des textiles et des équipements respectueux de l’environnement.

Tous les employés d’usine sont de retour au travail depuis des semaines et une quinzaine de nouveaux travailleurs ont même été embauchés.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue avec le président de Duvaltex, Alain Duval.