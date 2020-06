Réouverture des gyms: un entretien avec Éric Gosselin du Studio Santé Gym 24 h

Voir la galerie de photos

C'est ce matin que la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a procédé à l'annonce concernant une nouvelle phase de déconfinement en lien avec le sport et les activités physiques.

Les centres d’entraînement, arénas, piscines et plateaux sportifs (dojo, gymnastique, etc.) de même que les plages publiques et privées pourront rouvrir au Québec dès lundi prochain, 22 juin.

Ces établissements auront donc été fermés durant trois mois, depuis que le premier ministre François Legault a ordonné, le 23 mars dernier, la fermeture de « toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels ».

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo d'EnBeauce.com qui s'est entretenu avec Éric Gosselin, propriétaire du Studio Santé Gym 24 h de Saint-Georges au sujet de l'annonce.